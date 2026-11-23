Στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού World Travel Market (WTM) London 2026 συμμετείχε ο Δήμος Καλαμάτας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, στο εκθεσιακό κέντρο ExCeL.

Η WTM είναι μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις τουρισμού και συγκεντρώνει κάθε χρόνο tour operators, ταξιδιωτικούς πράκτορες, αεροπορικές εταιρείες, φορείς προορισμών και μέσα ενημέρωσης από όλο τον κόσμο. Για την Καλαμάτα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η ισχυρότερη αγορά της πόλης, με απευθείας πτήσεις από το Λονδίνο και από πολλά περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης πραγματοποιήθηκαν B2B ραντεβού με tour operators, ταξιδιωτικούς πράκτορες και εταιρείες οργάνωσης θεματικών ταξιδιών και γκρουπ, καθώς και με οργανισμούς συνεδρίων και δημιουργούς ταξιδιωτικού περιεχομένου. Στόχος ήταν η ένταξη της Καλαμάτας σε νέα ταξιδιωτικά προγράμματα και η προβολή της σε κοινό που ταξιδεύει και εκτός καλοκαιριού.

Ο Δήμος Καλαμάτας φιλοξενήθηκε στο stand της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εντός του περιπτέρου του ΕΟΤ, όπου επαγγελματίες της Έκθεσης ενημερώθηκαν για την Καλαμάτα και ό,τι προσφέρει στους επισκέπτες: city break σε μια παραθαλάσσια πόλη στους πρόποδες του Ταϋγέτου, γαστρονομία με επίκεντρο το ελαιόλαδο, πολιτισμό με την Αρχαία Μεσσήνη σε κοντινή απόσταση, και ήπιο κλίμα που επιτρέπει επισκέψεις την άνοιξη και το φθινόπωρο.

Η συμμετοχή στη WTM London 2026 εντάσσεται στο πρόγραμμα εξωστρέφειας του Δήμου Καλαμάτας, που περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις προβολής σε αγορές υψηλού ενδιαφέροντος, συμμετοχή σε workshops και διεθνείς εκθέσεις, ανάπτυξη συνεργασιών με επαγγελματίες του τουρισμού και ανάδειξη της ταυτότητας του προορισμού Καλαμάτα.

Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΤΟ GREEK TOURISM WORKSHOP ΤΟΥ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ

Παράλληλα, ο Δήμος Καλαμάτας, μέσω του Visit Kalamata, συμμετείχε στο Greek Tourism Workshop που πραγματοποιήθηκε στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Τη διοργάνωση έκανε η Tourism Media & Events, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Ολλανδία. Η Καλαμάτα βρέθηκε στο εργαστήριο στο πλαίσιο της συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Visit Peloponnese).

Στο εργαστήριο συμμετείχαν 63 Ολλανδοί τουριστικοί πράκτορες και tour operators. Η Καλαμάτα πραγματοποίησε B2B συναντήσεις, στις οποίες παρουσίασε την πόλη ως προορισμό city break και ως βάση για την εξερεύνηση της Μεσσηνίας, με έμφαση σε γαστρονομία, πολιτισμό και δραστηριότητες στη φύση.

Η Ολλανδία είναι η τρίτη μεγαλύτερη διεθνής αγορά για τον Διεθνή Αερολιμένα Καλαμάτας, μετά το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία.

Το 2025, από την Ολλανδία προήλθε το 8,2% των διεθνών αφίξεων επιβατών, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περισσότερους από 14.000 επιβάτες.

Η πόλη συνδέεται απευθείας με το Άμστερνταμ μέσω της Transavia.