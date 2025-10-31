Αρχές του 2026 ανάδοχος για μονάδα βιολογικού στο Πεταλίδι (βίντεο)

Μέχρι τον Ιανουάριο του 2026 θα υπάρχει ανάδοχος για το έργο του βιολογικού καθαρισμού, της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στο Πεταλίδι, δήλωσε χθες ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, απαντώντας σε ερώτησή μας.

Στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου για το 8ο διεθνές τουρνουά τένις με αμαξίδιο στην Ανάληψη, ο Γ. Αθανασόπουλος απάντησε σε ερωτήσεις μας για τα έργα αποχέτευσης, βιολογικού καθαρισμού και αντιδιαβρωτικής προστασίας στο Πεταλίδι, για τη μελέτη και την προοπτική αναβάθμισης του δρόμου της Μπούκας και σε ερώτηση συναδέλφου για τη μελέτη της γέφυρας στις εκβολές Παμίσου από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Αναλυτικά, ο δήμαρχος Μεσσήνης απάντησε:

“- Το έργο της αποχέτευσης, των δικτύων στο Πεταλίδι δουλεύεται με ικανοποιητικό ρυθμό. Είναι 18 χιλιόμετρα, πρέπει να πλησιάζουμε τα 3 με 3,5. Η εργολαβία είχε ξεκινήσει από το δύσκολο σημείο, που είναι βραχώδες και γι’ αυτό πήγε με τόσο αργό ρυθμό. Πάντως εξελίσσεται κανονικά

- “Για τη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού, επεξεργασίας λυμάτων, ίσως στην επόμενη Δημοτική Επιτροπή να έχουμε την αξιολόγηση των προσφορών, ώστε να προχωρήσουμε τις διαδικασίες υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο. Ευελπιστούμε να έχουμε ανάδοχο και είναι εφικτό, αν όχι μέχρι τον Δεκέμβριο, μέσα στον Ιανουάριο θα έχουμε οπωσδήποτε”.

- “Η αντιδιαβρωτική προστασία Πεταλιδίου εντάχθηκε πριν ένα μήνα στο ΠΕΠ Πελοποννήσου. Είχα ενημερώσει τον περιφερειάρχη ότι υπήρχε έτοιμη μελέτη και αδειοδοτημένη περιβαλλοντικά από το υπουργείο Υποδομών. Του την είχαμε διαβιβάσει τη μελέτη και με την πρώτη ευκαιρία το έργο εντάχθηκε σε χρηματοδότηση της Περιφέρειας. Αναμένουμε πολύ σύντομα τη διαδικασία δημοπράτησης του έργου από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ενα πολύ σημαντικό έργο που θωρακίζει την περιοχή του Πεταλιδίου και την ευρύτερη περιοχή, προϋπολογισμού 6,8 εκ. ευρώ”.

- “Για τον δρόμο της Μπούκας, η μελέτη υλοποιείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Μελέτη αναβάθμισης του υφιστάμενου επαρχιακού δικτύου από την πόλη της Μεσσήνης μέχρι την Μπούκα. Εχει γίνει προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας με την Αναπτυξιακή, έχει ανατεθεί η μελέτη και υλοποιείται. Και προβλέπει διαπλάτυνση. Είπαμε με τον περιφερειάρχη ότι θα προχωρήσουμε σε ένα έργο κρίσιμο και χρήσιμο για την περιοχή, θα προχωρήσουμε σε διαπλάτυνση του δρόμου, που προϋποθέτει και απαλλοτριώσεις με ποδηλατόδρομο, πεζόδρομο και φωτισμό”.

- “Για τη μελέτη της Περιφέρειας για τη γέφυρα στον Πάμισο, ο χρόνος υλοποίησής της είναι τέλος του 2025. Είχε δοθεί μια παράταση πριν 10 μήνες περίπου, είχε κάνει κάποιες παρεμβάσεις ο περιφερειάρχης, ώστε να βελτιωθούν κάπως τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της γέφυρας. Οι μελετητές έχουν περιθώριο μέχρι τέλος του χρόνου να παραδώσουν τη μελέτη”.

Σε ερώτησή μας για τον αν υπάρχει πρόσβαση, δρόμος μετά τη γέφυρα προς την Μπούκα, απάντησε: “Θα φροντίσουμε για όλα. Να τελειώσει πρώτα η μελέτη. Μετά έχουμε χρονικό περιθώριο να βρούμε χρηματοδότηση και ταυτόχρονα να δουλεύουμε και τις προσβάσεις ανατολικά και δυτικά της γέφυρας. Υπάρχει σχεδιασμός, αλλά δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο”.