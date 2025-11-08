Ασφαλτοστρώσεις στην Καλαμάτα

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση ασφαλτοστρώσεων σε οδούς της Καλαμάτας, στο πλαίσιο ανταποδοτικών εργασιών προς τον Δήμο από την εταιρεία United Fiber (Nova), η οποία εκτελεί εργασίες τοποθέτησης δικτύου οπτικών ινών εντός του αστικού ιστού της πόλης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, οι οδοί που έχουν ασφαλτοστρωθεί, είναι: Νεοδιανοιγμένος δρόμος παράλληλα της οδού Αρτέμιδος μήκους 250 μέτρων. Σύμπλεγμα οδών περιοχής οδού Μαρινάτου, μήκους 370 μ. Οδός Φοίβης μήκους 100 μ. Χωματόδρομος τέρμα οδού Αρτέμιδος μήκους 90 μ. Οδός Χρυσοστόμου Θέμελη μήκους 20μ.

Στο ίδιο πλαίσιο, προγραμματίζεται για τις επόμενες ημέρες και η δεύτερη φάση ασφαλτοστρώσεων, η οποία αφορά τους κάτωθι δρόμους: Οδοί Νέδοντος (από 23ης Μαρτίου έως Κροντήρη) μήκους 245 μέτρων. Γεωργούλη (από Φαρών έως Αριστοδήμου) μήκους 200 μ. Σπυροπούλου (από Πολυχάρους έως Γεωργούλη) μήκους 40 μ. Ταξιαρχών (από ναό Ταξιαρχών έως Γεωργούλη) μήκους 45 μέτρων.