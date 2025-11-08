Σύμβαση για μελέτη αγροτικών δρόμων στον Δήμο Μεσσήνης

Η προγραμματική σύμβαση για τη μελέτη των αγροτικών οδών Ανδρούσα – Πολύλοφος, Κακόρεμα – Επισκοπή και 8η επαρχιακή – Μυρτοποταμιά, υπογράφηκε από τον δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο και τον πρόεδρο της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Τάσο Σαρδέλη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αναπτυξιακή, η μελέτη έχει ως στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και της άνεσης κυκλοφορίας των οδών, προσαρμόζοντας τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και τις επιφάνειες κυκλοφορίας, ώστε να διευκολύνει όλους τους χρήστες του δικτύου, όπως αγρότες, κτηνοτρόφους και επισκέπτες.

Το έργο εντάσσεται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Δήμου Μεσσήνης, με σκοπό την ωρίμανση και υλοποίηση υποδομών, τόσο μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων όσο και με άλλες πηγές χρηματοδότησης ή ίδιους πόρους.