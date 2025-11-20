Για Ιούλιο του 2028 πάει το Καλαμάτα - Μεθώνη: Καθυστέρηση 15 μηνών λόγω των απαλλοτριώσεων

Με καθυστέρηση περίπου 15 μηνών – δηλαδή 450 ημερών – θα παραδοθεί στις 14 Ιουλίου 2028 το έργο κατασκευής του δρόμου Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, λόγω της μη έγκαιρης παράδοσης στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης (Όμιλος Aktor) εκτάσεων εκτέλεσης του έργου, λόγω καθυστέρησης των απαλλοτριώσεων.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση που υπογράφεται από τον υπουργό Υποδομών Χρίστο Δήμα, ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή αποζημίωσης την κατασκευάστρια εταιρεία χωρίς όμως να προσδιορίζεται το ύψος της.

Η αποζημίωση αφορά «αυξημένες δαπάνες λόγω Εκτιμώμενης Μεταβολής Κόστους Σύμπραξης» και ειδικότερα τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από την καθυστέρηση παράδοσης των χώρων. Το ακριβές ποσό θα καθοριστεί μετά την υποβολή των σχετικών στοιχείων από την κατασκευάστρια εταιρεία και τον έλεγχό τους από το υπουργείο Υποδομώ .

Ο οδικός άξονας, μήκους 49 χιλιομέτρων έχει αρχικό προϋπολογισμό 239,2 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπουργός Υποδομών υπέγραψε τη σχετική απόφαση τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, την ίδια ημέρα που ανέφερε στους δημοσιογράφους πως δεν γνωρίζει ακόμη τον ακριβή χρόνο ολοκλήρωσης του έργου και ότι θα τον προσδιορίσει μετά την αυτοψία. Από όσα προέκυψαν, η εξέλιξη αυτή οδήγησε τελικά στην παράταση και στην αποδοχή της αποζημίωσης προς την κατασκευάστρια κοινοπραξία.

Θ.Λ.