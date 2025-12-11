Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Στο επίκεντρο η κακή εικόνα στους αγροτικούς δρόμους  

Σημείωσε πως ο κόσμος την ελαιοκομική περίοδο δεν μπορούσε να πάει στα κτήματά του, τη στιγμή που η οικονομία της περιοχής στηρίζεται στην αγροτική παραγωγή, ενώ ζήτησε να υπάρχει πρόγραμμα και συγκεκριμένος σχεδιασμός από την πλευρά του δήμου. Ο αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αντώνης Βλάχος απάντησε πως «η φετινή κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε όλο το δίκτυο. Γίνονται προσπάθειες, προσπαθούμε να αντεπεξέλθουμε, αλλά και τα μηχανήματα του δήμου είναι λίγα και οι πόροι που έρχονται από την πολιτεία δεν επαρκούν».

Η κ. Παναγιωτοπούλου τόνισε χαρακτηριστικά: «Φτάσαμε στο σημείο να μην μπορεί ο κόσμος να πάει στα κτήματά του από τους επικίνδυνους δρόμους. Η δημοτική αρχή και ο αντιδήμαρχος στέλνει το γκρέιντερ μόνο σε «δικούς τους» προέδρους. Πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα για όλο τον χρόνο, πού θα πάνε τα μηχανήματα, να ξέρουν όλοι οι πρόεδροι. Δεν μπορεί ο αγρότης να μην μπορεί να πάει να μαζέψει τις ελιές του. Πρέπει να λειτουργήσετε άμεσα και αν δεν μπορείτε με τα δικά σας μέσα προχωρήστε σε αναθέσεις».

Απαντώντας ο κ. Βλάχος τόνισε: «Μετά τον Οκτώβριο έγινε μεγάλη ζημιά στους δρόμους, με τον Θεό δεν μπορούμε να τα βάλουμε», με την κ. Παναγιωτοπούλου να παρατηρεί πως «για να τα βάλετε με τις καιρικές συνθήκες, πρέπει να έχετε πρόγραμμα».

Συνεχίζοντας ο κ. Βλάχος τόνισε πως είχαν κάνει κάποιους δρόμους, «αλλά ό,τι δρόμοι είχαν φτιαχτεί ξαναχάλασαν από τις πλημμύρες που έγιναν. Η αγροτική οδοποιία είναι τεράστια στον δήμο και προσπαθούμε με 3 γκρέιντερ. Τι μπορούμε να κάνουμε με εργολάβους όταν για πολιτική προστασία μου δίνουν 90.000 ευρώ, από τα οποία τα 20.000 είναι ΦΠΑ;». Υποστήριξε πως τα μηχανήματα πάνε σε όλους τους προέδρους, ενώ σε ερώτημα που του έγινε για την κατάσταση της αγροτικής οδοποιίας στους Γαργαλιάνους, τόσο από τον πρόεδρο της Δ.Κ. Αριστομένη Καραχάλιο όσο και από τον δημοτικό σύμβουλο Βασίλη Αγγελόπουλο, επεσήμανε ότι τη συγκεκριμένη ΔΕ την έχει αναλάβει ο ίδιος τους τελευταίους 3 μήνες.

Η επικεφαλής της ΛΑΣΥ Κατερίνα Τσιγκάνου συμφώνησε στο να βγαίνει ένα πρόγραμμα για το πού θα πηγαίνουν τα μηχανήματα, διαφωνώντας όμως ο δήμος να τα αναθέτει σε εργολάβους.

Ο δημοτικός σύμβουλος Περικλής Κανελλόπουλος παρατήρησε πως «αν λέγεται ότι έχουν γίνει μεγάλες ζημιές σε δρόμους που φτιάχτηκαν, σκεφτείτε τι έχει γίνει σε δρόμους που δεν είχαν φτιαχτεί καθόλου. Στα χωριά οι κάτοικοι φτιάχνουν μόνοι τους τους δρόμους για να πάνε στα κτήματά τους, κάνουν έρανο για να τους φτιάξουν. Θέλει πρόγραμμα και όταν πηγαίνουν σε μια περιοχή, δεν αρκεί να πηγαίνει μόνο ένα γκρέιντερ, πρέπει να πηγαίνει και τσάπα και φορτηγό και ό,τι μηχάνημα χρειάζεται. Πρέπει να το λύσετε το πρόβλημα μαζί με τους προέδρους ανά δημοτική ενότητα».

Τόσο πρόεδροι όσο και πολίτες που ήταν στη συνεδρίαση, διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση του αγροτικού οδικού δικτύου.

Κ.Μπ.