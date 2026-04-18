Στην τελική ευθεία για έργα στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας - «Κλείδωσε» το κατασκευαστικό σχήμα

Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται η αναβάθμιση του Αεροδρομίου Καλαμάτας, καθώς «κλείδωσε» το κατασκευαστικό σχήμα που θα αναλάβει τα πρώτα έργα και προχωρά η διαδικασία της παραχώρησης.

Τα έργα εκσυγχρονισμού, αναβάθμισης και επέκτασης των εγκαταστάσεων αναμένεται να υλοποιήσει η κοινοπραξία INTRAPOWER – ΕΚΤΕΡ ΑΕ – KLX AIRPORT, η οποία συγκροτήθηκε πρόσφατα και προέκυψε ως προτιμητέος ανάδοχος ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία με τη συμμετοχή τεσσάρων σχημάτων.

Η κοινοπραξία θα λειτουργήσει ως εταιρεία ειδικού σκοπού, αναλαμβάνοντας το σύνολο του έργου, από τις μελέτες και τον σχεδιασμό έως την κατασκευή και την παρακολούθηση των παρεμβάσεων. Οι δύο βασικοί εταίροι συμμετέχουν ισότιμα, με ποσοστό 50%, ενώ η INTRAPOWER έχει τον ρόλο του επικεφαλής στον συντονισμό του έργου.

Την ίδια ώρα, στην τελική ευθεία βρίσκεται και η 40ετής παραχώρηση του Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας. Ο διαγωνισμός του Υπερταμείου έχει ολοκληρωθεί και η σύμβαση έχει λάβει την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ απομένει η κύρωσή της από τη Βουλή για να προχωρήσουν οι τελικές υπογραφές.

Εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, η κοινοπραξία FRAPORT AG – DELTA AIRPORT INVESTMENTS ΑΕ – ΠΗΛΕΑΣ ΑΕ αναμένεται να αναλάβει τη διαχείριση του αεροδρομίου στις αρχές Μαΐου, σηματοδοτώντας την έναρξη της περιόδου παραχώρησης.

Με την έναρξη της παραχώρησης θα ακολουθήσει και η υπογραφή της σύμβασης για τα έργα, ώστε να ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις αναβάθμισης, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028.

Το επενδυτικό πλάνο για την πρώτη τριετία ανέρχεται σε 28,3 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, την επέκταση του αεροσταθμού, τη δημιουργία νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, καθώς και την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών και εμπορικών χώρων.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την αναβάθμιση μιας βασικής υποδομής για τη Μεσσηνία, με άμεση σύνδεση με την τουριστική και αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.