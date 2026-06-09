Φυσικό αέριο: Έγκριση και για την Καλαμάτα στο πρόγραμμα της Hengas

Το πράσινο φως στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2024‐2028 της HENGAS, που περιλαμβάνει την ανάπτυξη φυσικού αερίου στο Δήμο Καλαμάτας και σε άλλους 13 Δήμους της χώρας, έδωσε η ΡΑΑΕΥ.

Συγκεκριμένα, εκτός από το Δήμο Καλαμάτας, η απόφαση αφορά ακόμα τους Δήμους: Δεσκάτης, Παιονίας, Πολυγύρου, Έδεσσας, Νάουσας, Σκύδρας, Τριπόλεως, Κορίνθου, Μεγαλόπολης, Βελβεντού, Βοΐου, Σερβίων και Νέας Προποντίδας.

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος Ανάπτυξης 2024-2028, ανέρχεται σε 69.522.241,25 ευρώ.

Όπως προκύπτει από το Πρόγραμμα, στην πενταετία 2024-2028 στα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου της HENGAS προβλέπονται συνολικά 18.359 ενεργές συνδέσεις. Οι συνολικές ποσότητες αερίου που αναμένεται να διανεμηθούν είναι 1.501.483 Mwh.

Σύμφωνα με το ypodomes.com “η συνολική διανεμόμενη ποσότητα φυσικού αερίου για την πενταετία 2024-2028 εκτιμάται σε 23.314 MWh για το δίκτυο διανομής του Δήμου Δεσκάτης, σε 50.048 MWh για το δίκτυο διανομής του Δήμου Παιονίας, σε 58.230 MWh για το δίκτυο διανομής του Δήμου Πολυγύρου, σε 137.132 MWh για το δίκτυο διανομής του Δήμου Έδεσσας, σε 106.050 MWh για το δίκτυο διανομής του Δήμου Νάουσας, σε 74.402 MWh για το δίκτυο διανομής του Δήμου Σκύδρας, σε 316.948 MWh για το δίκτυο διανομής του Δήμου Τρίπολης, σε 144.660 MWh για το δίκτυο διανομής του Δήμου Κορίνθου, σε 212.846 MWh για το δίκτυο διανομής του Δήμου Μεγαλόπολης, σε 93.848 MWh για το δίκτυο διανομής του Δήμου Καλαμάτας, σε 35.990 MWh για το Δίκτυο Διανομής του Δήμου Βελβεντού, σε 78.825 MWh για το δίκτυο διανομής του Δήμου Βοΐου, σε 47.425 MWh για το δίκτυο διανομής του Δήμου Σερβίων και σε 74.030 MWh για το δίκτυο διανομής του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Σε σχέση με τα συμβόλαια, ο Διαχειριστής εκτιμά ότι για την πενταετία 2024‐2028 οι συμβάσεις σύνδεσης στο δίκτυο διανομής του Δήμου Δεσκάτης θα ανέλθουν σε 277, στο δίκτυο διανομής του Δήμου Παιονίας σε 546, στο δίκτυο διανομής του Δήμου Πολυγύρου σε 539, στο δίκτυο διανομής του Δήμου Έδεσσας σε 2.645, στο δίκτυο διανομής του Δήμου Νάουσας σε 2.450, στο δίκτυο διανομής του Δήμου Σκύδρας σε 906, στο δίκτυο διανομής του Δήμου Τρίπολης σε 4.121, στο δίκτυο διανομής του Δήμου Κορίνθου σε 3.235, στο δίκτυο διανομής του Δήμου Μεγαλόπολης σε 239, στο δίκτυο διανομής του Δήμου Καλαμάτας σε 764, στο δίκτυο διανομής του Δήμου Βελβεντού σε 531, στο δίκτυο διανομής του Δήμου Βοΐου σε 775, στο δίκτυο διανομής του Δήμου Σερβίων σε 441 και στο δίκτυο διανομής του Δήμου Νέας Προποντίδας σε 545.

Να σημειωθεί ότι η HENGAS είναι η πρώτη ιδιωτική εταιρεία στην Ελλάδα με άδεια διανομής φυσικού αερίου, η οποία διαχειρίζεται 14 Δήμους στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας αλλά και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”.