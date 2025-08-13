eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων στην Καλαμάτα

Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων στην Καλαμάτα

Το πλύσιμο κάδων απορριμμάτων συνεχίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας.

Το πλύσιμο γίνεται από το ειδικό καδοπλυντήριο που διαθέτει ο Δήμος, ενώ σε συνεργασία με εργολάβο εξελίσσεται και το πλύσιμο των υπόγειων κάδων.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αναστάση Σκοπετέα, κατά την καλοκαιρινή περίοδο, ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε κεντρικά και πολυσύχναστα σημεία της πόλης, λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας.

Από την Υπηρεσία Καθαριότητας, επίσης, γίνεται έκκληση προς πολίτες και κυρίως προς τους επαγγελματίες, η απόρριψη των απορριμμάτων να γίνεται εντός των κάδων, καθώς υπενθυμίζεται ότι από τον κανονισμό καθαριότητας προβλέπονται πρόστιμα για τους παραβάτες.

 

