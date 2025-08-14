Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης: 100.000 ευρώ επιπλέον για το τέλος ταφής απορριμμάτων

Το ποσό των 307.000 ευρώ που ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης, για το τέλος ταφής απορριμμάτων για το δεύτερο εξάμηνο του 2023 και για το 2024, δεν φθάνει. Θα χρειαστεί ο Δήμος να καταβάλει άλλα 100.000 ευρώ, για την ίδια περίοδο.

Αυτό επεσήμανε ο αρμόδιος για τα οικονομικά αντιδήμαρχος Δημήτρης Αθανασακόπουλος, προχθές το απόγευμα στο Συμβούλιο, εισηγούμενος τροποποίηση του προϋπολογισμού για να πληρωθεί το τέλος.

Το τέλος ταφής καταψήφισαν οι μειοψηφίες, ενώ πέρα από τον επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστα Γεωργακόπουλο, την έντονη αντίδρασή του σε αυτό εξέφρασε ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόαπουλος. Η δημοτική αρχή το υπερψήφισε με βάση το σκεπτικό, τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι τα χρήματα αυτά θα επιστραφούν στον Δήμο, όπως και σε όλους τους δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της χώρας.

Στην εισήγησή του ο κ. Αθανασακόπουλος εξήγησε ότι το μεγάλο ποσό για το τέλος ταφής που καλείται να πληρώσει ο Δήμος, οφείλεται στο γεγονός πως η μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων στην Καλλιρρόη δεν λειτουργούσε για πολλούς μήνες στο 100% και ένα ποσοστό 80% και πλέον των απορριμμάτων πήγαινε για ταφή. Ενημέρωσε, επίσης, ότι τα ποσά που θα πληρώσει ο Δήμος, θα του αποδοθούν πίσω, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο δήμαρχος Γ. Αθανασόπουλος είπε ότι τα ποσά θα επιστραφούν στους 9 δήμους της Περιφέρειας, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Μεσσήνης και μίλησε για καταχρηστικό και παράνομο τέλος, “που δεν θα έπρεπε να καταβάλουν οι δήμοι και μεις δεν το δεχόμαστε”. Επεσήμανε πως “το 90% των απορριμμάτων (αντί του 30% που προβλεπόταν στη σύμβαση) πήγαινε για ταφή. Ηταν σαν να μας βάζουν ένα καπέλο 35 ευρώ τον τόνο στα 69 ευρώ τον τόνο ΦΠΑ που πληρώνουμε”.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας τόνισε ότι “είπαμε στην ΚΕΔΕ κανένας δήμαρχος να μην ψηφίσει το τέλος ταφής”, αντέδρασε στην επιβολή του από τις εταιρείες και προέτρεψε “να μην το ψηφίσουμε”.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Μαλιώτης πρότεινε ανακύκλωση, με διαλογή στην πηγή, στο σπίτι και κομποστοποίηση για να μειωθεί το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων