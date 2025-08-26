Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Μάνης: Αποχή συμβούλων της μειοψηφίας για τον κανονισμό

Ολοι οι σύμβουλοι της μειοψηφίας, εκτός από τον Ευάγγελο Ανδροβιτσανέα, απείχαν χθες από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης, διαμαρτυρόμενοι για την εφαρμογή του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του Σώματος από τη δημοτική αρχή, που υποβαθμίζει τον ρόλο και την αποστολή της μειοψηφίας, καθώς δεν της δίνει τη δυνατότητα να κάνει ερωτήσεις και να ασκεί έλεγχο στη δημοτική αρχή σε τακτικές συνεδριάσεις.

Ειδικότερα, επικρίνοντας τη δημοτική αρχή, σε κοινή δήλωσή τους 7 σύμβουλοι της μειοψηφίας και ο ανεξαρτητοποιηθείς Παναγιώτης Λούζης σημειώνουν:

“Οι δημοτικοί σύμβουλοι Δυτικής Μάνης δηλώνουμε ότι θα απέχουμε από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025,σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το λόγο ότι δεν υπήρξε αλλαγή του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (παρά τις διαβεβαιώσεις της Προέδρου γι' αυτό) μετά την εφαρμογή του πρότυπου κανονισμού, όπου στερεί το δικαίωμα από τους δημοτικούς συμβούλους να υποβάλλουν ερωτήσεις στο σώμα.

Για να γίνει κατανοητό σε όλους ουσιαστικά η αντιπολίτευση δεν θα μπορεί να κάνει καμία ερώτηση σε κανένα Δ.Σ. πλην της λογοδοσίας κάθε 2 μήνες. Δηλαδή, με βάση το νέο κανονισμό θα μπορούμε να κάνουμε 6 ερωτήσεις το χρόνο.

Η εύρυθμη και δημοκρατική λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου θα πρέπει να αποτελεί βασικό μέλημα όλων μας, γεγονός που δεν φαίνεται από τις κινήσεις της δημοτικής αρχής”.

Την κοινή δήλωση υπογράφουν οι σύμβουλοι της μειοψηφίας: Γεώργιος Κωστέας, Χρήστος Βαβαρούτσος, Ιωάννης Ξυδέας, Διακουμής Κυβέλος, Χρήστος Λυμπερέας, Αριστείδης Κομπότης, Αλέξης Ρουτζούνης, Παναγιώτης Λούζης.