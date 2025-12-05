Ο Εσπερινός του Αγίου Νικολάου στην Καλαμάτα

Με μεγαλοπρέπεια και αθρόα προσέλευση πιστών τελέσθηκε το απόγευμα της Παρασκευής ο Πανηγυρικός Εσπερινός στη μνήμη του Αγίου Νικολάου επισκόπου Μύρων της Λυκίας, στον ομώνυμο Ιστορικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου "Φλαρίου" στο κέντρο της Καλαμάτας, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου.

Τον Σεβασμιώτατο πλαισίωσαν, ο Πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολης και προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς και πλήθος κληρικών της Μητρόπολης Μεσσηνίας. Πριν το τέλος της Ιεράς Ακολουθίας ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε στο πολυπληθές εκκλησίασμα ο Άγιος Νικόλαος να αποτελεί τον προστάτη και οδηγό μας σε κάθε τρικυμία της ζωής, ενώ ευχαρίστησε για την τιμητική και προσευχητική παρουσία τους, τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, τον βουλευτή Περικλή Μαντά, τον διοικητή του 9ου Σ.Π. Συνταγματάρχη Γεώργιο Χαρίτο και τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.