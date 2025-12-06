Σε γιορτινό κλίμα από σήμερα ο Δήμος Μεσσήνης

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 6 μ.μ., με τη φωταγώγηση του Xριστουγεννιάτικου δέντρου στο προαύλιο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Δάρα, σε διοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Δάρας» και του Δήμου Μεσσήνης. Αύριο Κυριακή η εορταστική διάθεση μεταφέρεται στην Αρχαία Μεσσήνη, όπου στις 6 μ.μ. η κεντρική πλατεία θα γεμίσει φως και χαμόγελα με τη φωταγώγηση του δέντρου, συνοδευόμενη από γλυκίσματα και face painting σε χριστουγεννιάτικα μοτίβα από το ξωτικό του Αϊ-Βασίλη. Στις 7 μ.μ. τη σκυτάλη παίρνει το Πεταλίδι, όπου η κεντρική πλατεία θα στολιστεί εντυπωσιακά, με τη συμμετοχή των τοπικών συλλόγων: του Συλλόγου Γυναικών Πεταλιδίου και των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου Πεταλιδίου. Λίγο αργότερα, στις 7.30 μ.μ., το Στρέφι θα υποδεχθεί τη δική του φωταγώγηση, στην κεντρική πλατεία του χωριού. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από παράσταση Καραγκιόζη από τον Θίασο Σκιών Δημητρακόπουλου με τίτλο «Ο Καραγκιόζης και η ευχή των Χριστουγέννων».