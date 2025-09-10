eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας: Εγκαίνια στον κοινωνικό πολυχώρο «Ρεγγίνα»

Τις πόρτες του ανοίγει ο κοινωνικός πολυχώρος «Ρεγγίνα».

Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στις 7.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας (είσοδος από πεζόδρομο Πανταζοπούλου).

Ο εν λόγω χώρος θα φιλοξενήσει το Σύλλογο Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια “Φλόγα” και τον Σύλλογο Καρκινοπαθών “Ξαναρχίζω”, ενώ μπορεί να εξυπηρετεί -επιπλέον- εκδηλώσεις και δράσεις, κοινωνικών φορέων και συλλόγων της πόλης.

Tο όνομα «Ρεγγίνα» προέρχεται τιμητικά από την Ρεγγίνα Πανταζοπούλου, σε ένα χώρο -κατά τα άλλα- όπου βάση καταστατικού του Πνευματικού Κέντρου ονομάζεται “Κατάστημα”.

