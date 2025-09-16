Νέο βρεφικό τμήμα στον Β΄ Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό Καλαμάτας

Με ένα νέο βρεφικό τμήμα, 12 βρεφών και ένα βηπιακό τμήμα, 20 νηπίων, λειτουργεί πλέον ο Β’ Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός.

Το νέο τμήμα διαθέτει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτεί η νομοθεσία και περιλαμβάνει αίθουσα απασχόλησης βρεφών, αίθουσα ύπνου βρεφών, χώρος αλλαγών και λουτρού βρεφών, και χώρο παρασκευής γάλακτος.

Σήμερα, παρουσία του δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου και των αντιδημάρχων Σαράντου Μαρινάκη και Κώστα Παπαδάκη, τελέστηκε αγιασμός με αφορμή την έναρξη της λειτουργίας του νέου τμήματος, με τον Βρεφονηπιακό Σταθμό συνολικά να βρίσκεται σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας σε άριστη κατάσταση.