Προχωρούν οι εργασίες στην Σιδηροδρομικού Σταθμού

Με γρήγορους ρυθμούς εξελίσσεται, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, το μεγάλο έργο των αστικών αναπλάσεων στην πόλη, αλλάζοντας τον κεντρικό ιστό της Καλαμάτας.

Οπως πληροφόρησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης, το αμέσως επόμενο διάστημα, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες σε όλο το μήκος της οδού Σιδηροδρομικού Σταθμού, εργασίες επί της οποίας εκκίνησαν στις αρχές Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, συνεργεία της αναδόχου εταιρείας, έχουν ήδη προχωρήσει σε εργασίες καθαιρέσεων επί της οδού Γιατράκου.

Το έργο αυτό ανάπλασης, σε συνέχεια έργων αντικατάστασης αγωγών ύδρευσης και ομβρίων που πραγματοποιήθηκαν από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας, περιλαμβάνει την επίστρωση της οδού με κυβόλιθους, με τις εργασίες ανάπλασης να συνεχίζονται αμέσως μετά και στους παρακείμενους δρόμους, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου.

Από τον Δήμο επισημαίνεται ότι στόχος των αναπλάσεων είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών, η αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου της πόλης, η ενίσχυση της προσβασιμότητας, η διάθεση περισσότερου δημόσιου χώρου στους πεζούς.

Το έργο “Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας” έχει προϋπολογισμό σε 6.877.080 ευρώ με ΦΠΑ και χρηματοδοτείται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”.