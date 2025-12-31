ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Το Σάββατο η πρεμιέρα της παράστασης «Μόνο δύο λόγοι» (βίντεο)

Ο «πατέρας» και η «μάνα» του νεοελληνικού θεάτρου, ο Ιάκωβος Καμπανέλλης και η Λούλα Αναγνωστάκη ενώνουν τη φωνή τους σε μια ενιαία παράσταση. Δύο ήρωες αφηγούνται την προσωπική τους ιστορία με υποδόριο χιούμορ και ευαισθησία, από τη μια ένας συγγραφέας, γυρνώντας από την κηδεία ενός καταξιωμένου συναδέλφου του και αγωνιώντας για τη δική του καταξίωση έστω και μετά θάνατον, τηλεφωνεί στον φίλο του και συνάδελφό του προσπαθώντας να τον πείσει να γράψουν ο ένας του άλλου τον επικήδειο τους και από την άλλη η Σοφία Αποστόλου «πρώην καθηγήτρια, απολυθείσα λόγω αλκοολισμού» και «μητέρα φυλακισμένου». Οι μονόλογοι που έγραψαν τη δεκαετία του ‘90 ο Ιακωβος Καμπανέλλης «Ο επικήδειος» και η Λούλα Αναγνωστάκη «Ο Ουρανός Κατακόκκινος» ζωντανεύουν στη σκηνή με ερμηνευτές την Ελένη Γερασιμίδου και τον Φίλιππο Σοφιανό, σε σκηνοθεσία του Μάνου Καρατζογιάννη. Στον μονόλογο «Ο επικήδειος» (1992) και στο μονοπρόσωπο έργο «Ο ουρανός κατακόκκινος» (1998), ο Ιάκωβος Καμπανέλλης και η Λούλα Αναγνωστάκη αντίστοιχα επαληθεύουν για μια ακόμη φορά τη διαχρονικότητα της υπαινικτικής γραφής τους.

ΔΥΟ ΜΟΝΟΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ

Σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες, ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης έκανε κάλεσμα στο θεατρόφιλο κοινό να παρακολουθήσει δύο εξαιρετικές προσωπικότητες του καλλιτεχνικού στερεώματος, μέσα από μια παράσταση που θα δώσει τροφή για σκέψη. Η Ελένη Γερασιμίδου έκανε λόγο για δύο εξαιρετικούς μονολόγους με χιούμορ, συγκίνηση και πολλά άλλα που θα ανακαλύψει το κοινό, εστιάζοντας στην πολύ καλή συνεργασία της με τους συντελεστές της παράστασης. Ο Φίλιππος Σοφιανός ανέφερε πως ο μονόλογος είναι ένα ιδιαίτερο θεατρικό είδος, που μας γυρνάει πίσω στις πηγές του θεάτρου, στα ομηρικά έπη, μέσα από την μαγεία της αφήγησης. Ο ίδιος μίλησε με κολακευτικά λόγια για την κα Γερασιμίδου, τονίζοντας σχετικά με τους μονολόγους πως αποτελούν πρόκληση η παρουσίασή τους στο Μέγαρο Χορού, μέσα από την προσπάθεια των ηθοποιών να δείξουν τη δύναμη του θεάτρου χωρίς εφέ. Παράλληλα, μίλησε για την υπέροχη συνεργασία που έχει με τον Μάνο Καρατζογιάννη, υπογραμμίζοντας πως το κοινό θα έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με την αφετηρία του θεάτρου, ανακαλύπτοντας την εξέλιξή του. Κλείνοντας, ο Μάνος Καρατζογιάννης σχολίασε πως είναι μια από τις πιο ανθρώπινες παραστάσεις, με υψηλή αισθητική, αντίστοιχη του Μεγάρου Χορού. “Πιστεύω πως ο θεατής μας θα χαρεί, θα γελάσει, θα συγκινηθεί αλλά παράλληλα θα προβληματιστεί” συμπλήρωσε. Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 8 μ.μ. στην κεντρική σκηνή του Μεγάρου Χορού. Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 7 μ.μ. και κάθε Σάββατο και Κυριακή μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να απολαύσει το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο ticketservices.gr. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 2721082616 εργάσιμες ημέρες (9 π.μ.-2 μ.μ.).

