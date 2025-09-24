Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Ομόφωνες αποφάσεις, αλλά και ένταση για πλατεία Κυπαρισσίας, πανηγύρι και Φιλαρμονική Γαργαλιάνων

Το συμβούλιο ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς παρουσία του δημάρχου Γιώργου Λεβεντάκη -μετά από αρκετές συνεδριάσεις- ο οποίος αρχικά ευχήθηκε σε όλους «καλό χειμώνα, να υπάρχει συνεργασία, να αποφεύγονται οι εντάσεις και η παραπληροφόρηση. Είμαι ανοιχτός να συζητήσουμε, να συνεργαστούμε, να κάνουμε ό,τι καλύτερο για αυτό τον τόπο, όπως κάνουμε μέχρι τώρα».

Από εκεί και πέρα, εκτός ημερησίας συζητήθηκε και ομόφωνα αποφασίστηκε να δοθεί 3η παράταση 36 ημερών για το έργο επισκευής σχολικών μονάδων Φιλιατρών. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αντώνης Βλάχος σημείωσε πως η παράταση ζητείται κυρίως για διαδικαστικούς λόγους για τη σύνταξη του 2ου ΑΠΕ. Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Άκης Κατρίτσης σημείωσε πως δεν είναι μόνο η συμπλήρωση του ΑΠΕ, αλλά θέλει να πάρει και τις 27 ημέρες που είχε διακοπεί το έργο λόγω μη πληρωμής του, ενώ η επικεφαλής της ΛΑΣΥ Κατερίνα Τσιγκάνου σημείωσε πως δεν μπορούν να γίνουν εργασίες πριν τη συμπλήρωση του ΑΠΕ.

Στα θέματα ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε η τροποποίηση του προϋπολογισμού, που κυρίως αφορούσε την πληρωμή οφειλής 30.000 ευρώ, η οποία όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Σωτήρης Μπακούρος αφορά τον Πυροσβεστικό Σταθμό Σιδηροκάστρου, όπου ο εργολάβος με δικαστική απόφαση ζητά να πληρωθεί. Η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Χάιδω Παναγιωτοπούλου τόνισε ότι «δεν διαφωνούμε να πληρωθεί», ενώ ο κ. Κατρίτσης είπε ότι «συμφωνούμε να πληρωθεί, το θέμα όμως είναι ότι το πυροσβεστικό κλιμάκιο έγινε χωρίς μελέτη και χωρίς άδεια, με αποτέλεσμα να υπάρξουν καταγγελίες και εντέλλεσθε, δε βγήκε από τον δήμαρχο». Απαντώντας ο κ. Λεβεντάκης σημείωσε: «Σας διαψεύδω για αυτά που λέτε. Το έργο έχει και σύμβαση και χαρτιά. Λόγω του ότι το έργο ξεκίνησε 2-3 μέρες πριν υπογραφεί η σύμβαση έγιναν οι καταγγελίες, σε μια εποχή που γινόταν χαμός με τις φωτιές. Αυτό είναι το έγκλημα».

Αποφασίστηκε η χορήγηση 2ης παράτασης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου υδραγωγείου του Συνδέσμου Ύδρευσης "Καπετάν Τέλλος Άγρας"» για 5 μήνες, με τον δήμαρχο αλλά και τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ηλία Δημητρακόπουλο να σημειώνουν ότι το έργο πάει πολύ καλά, γίνεται γρήγορα και γίνεται ένα πολύ καλό έργο. Ο κ. Κατρίτσης πάντως παρατήρησε ότι έχουν κατατεθεί φωτογραφίες για ζητήματα στη διάρκεια της κατασκευής του και επίσης ότι χρειάζεται συμπληρωματική μελέτη αφού δεν είχε συμπεριληφθεί η σύνδεση του Βλαχόπουλου. Ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Τσαφαράς επεσήμανε πως στην αρχική μελέτη δεν είχε συμπεριληφθεί η σύνδεση με το Βλαχόπουλο, οι δεξαμενές ρύθμισης και η κεντρική σύνδεση με την πηγή, τα οποία θα προβλεφθούν τώρα.

Εγκρίθηκε επίσης ομόφωνα η χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Πλακόστρωση πλατείας Καλού Νερού» μέχρι τις 12 Νοεμβρίου.

Το θέμα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης Γαργαλιάνων για το 2025 και ο ορισμός πενταμελούς επιτροπής ελέγχου αναβλήθηκε μετά από έντονη συζήτηση. Να σημειωθεί ότι εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής ήταν να καθοριστεί τιμή ανά τρέχον μέτρο 25 ευρώ, ενώ τόσο το Τοπικό Συμβούλιο Γαργαλιάνων με απόφασή του και ο πρόεδρός του Αριστομένης Καραχάλιος όσο και οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης ζητούσαν να παραχωρηθούν οι θέσεις δωρεάν, καθώς το πανηγύρι είναι σε φθίνουσα πορεία, για να δώσουν ένα κίνητρο να αναστραφεί αυτή η κατάσταση. Τελικά από την πλευρά της πλειοψηφίας υπήρξε υπαναχώρηση από την αρχική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και συμφωνήθηκε να έρθει νέα πρόταση για μια συμβολική τιμή 5 ευρώ το μέτρο.

Στην τοποθέτησή της η κ. Παναγιωτοπούλου τόνισε πως «έχει έρθει απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου που ορθά λέει να παραχωρηθούν οι θέσεις δωρεάν. Το πανηγύρι είναι ιστορικό, είναι σε φθίνουσα πορεία και τα τελευταία χρόνια έχει διαλυθεί, δεν είναι κακό να δώσουμε ένα κίνητρο για να αναβαθμιστεί. Για να πάρει απόφαση το Τοπικό Συμβούλιο κάτι ξέρει, γιατί αγνοήθηκε».

Απαντώντας ο κ. Λεβεντάκης τόνισε πως δεν έχει δικαίωμα να κάνει δωρεάν παραχώρηση, γιατί το απαγορεύει ο νόμος, συμπλήρωσε δε πως στους Γαργαλιάνους υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν να συνεργαστούν. «Αυτό που λέτε δεν ισχύει» απάντησε η κ. Παναγιωτοπούλου. Ο κ. Κατρίτσης τόνισε πως πέρυσι δεν ήρθε κανείς έμπορος ούτε φέτος θα έρθουν, ενώ ζήτησε να μπει συμβολικό αντίτιμο 1 ευρώ.

Η αντιδήμαρχος Μαρία Παναγοπούλου τόνισε πως οι έμποροι δεν έρχονται, καθώς οι Γαργαλιανιώτες δεν ψωνίζουν από αυτό, ενώ επεσήμανε ότι και ο πρόεδρος της ΔΚ δεν επικοινώνησε μαζί της να συνεννοηθούν τι θα κάνουν.

Ο πρόεδρος της ΔΚ Γαργαλιάνων Αριστομένης Καραχάλιος σημείωσε πως «το πανηγύρι έχει φθίνουσα πορεία πάνω από 10 χρόνια, κάναμε μια πρόταση για δωρεάν παραχώρηση για έναν χρόνο να του δώσουμε μια ελπίδα».

Τελικά μετά από έντονη συζήτηση ο δήμαρχος ζήτησε να έρθει νέα πρόταση από το Τοπικό Συμβούλιο Γαργαλιάνων για 5 ευρώ, ώστε να περάσει από τη Δημοτική Επιτροπή. Έτσι η λήψη απόφασης στην προχθεσινή συνεδρίαση αναβλήθηκε.

Παράλληλα με το θέμα για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου στους Γαργαλιάνους άνοιξε και το θέμα της Δημοτικής Φιλαρμονικής, που πλέον δεν λειτουργεί. Ο κ. Λεβεντάκης αναφέρθηκε στις ενέργειες που είχαν γίνει και τη συνεννόηση που υπήρχε με τον Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής, ώστε να βρεθεί λύση, που όπως ανέφερε αν και είχαν συμφωνήσει σε ορισμένα πράγματα δεν τα προχώρησαν. Από εκεί και πέρα τονίστηκε ότι ο δήμος έχει ζητήσει την πρόσληψη μουσικού, αλλά έχει απορριφθεί και πρέπει να αλλάξει ο ΟΕΥ και βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία.

Τέλος για την ενημέρωση σχετικά με την ακύρωση της δημοπρασίας της ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Κυπαρισσίας, που ζήτησε ο κ. Κατρίτσης, σημείωσε ο ίδιος ποια σφάλματα υπήρχαν και έγινε η ακύρωση, γιατί δεν έχει γίνει καινούργια και γιατί η διακήρυξη δεν είναι υπογεγραμμένη από προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας, αλλά από την ειδική σύμβουλο του δημάρχου.

«Εντοπίσαμε λάθη και την κατεβάσαμε, έτσι θέλαμε» τόνισε από την πλευρά του ο δήμαρχος προσθέτοντας ότι ανάλογες διακηρύξεις έχουν κάνει και άλλοι δήμοι.

Με αφορμή αυτό υπήρξε ακόμη ένας γύρος αντιπαράθεσης για την πλατεία Γαργαλιάνων. Από την πλευρά της η κ. Παναγιωτοπούλου ζήτησε ενημέρωση για το τι θα γίνει και τι χρονοδιάγραμμα έχει το έργο, χωρίς όμως να δοθεί απάντηση. Από την πλευρά της η κ. Τσιγκάνου τόνισε πως «σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό που μπαίνει στο μυαλό μας είναι η υπόνοια για φωτογραφικούς όρους. Είναι σκόπιμο να μας εξηγήσετε για ποιο λόγο είχε η διακήρυξη περιβαλλοντικούς όρους». Παρεμβαίνοντας ο κ. Βλάχος τόνισε πως δεν είναι παράνομοι οι όροι, αλλά δεν μπορούσε να τους αξιολογήσει, έπρεπε κάποιος από τους μηχανικούς να έχει περάσει από σεμινάριο. Ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Τσαφαράς αναρωτήθηκε: «Όταν κανείς δεν μπορεί να την αξιολογήσει από την Τεχνική Υπηρεσία, πώς μπήκαν οι όροι;».

Κ.Μπ.