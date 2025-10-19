Ληστεία στο Λούβρο - Εκλάπησαν κοσμήματα, οι δράστες έχουν διαφύγει (Βίντεο)

Ληστεία στο μουσείο του Λούβρου με λεία κοσμήματα πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί δράστες οι οποίοι διέφυγαν, σύμφωνα με τη Γαλλίδα υπουργό Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί και μια πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

Με βάση τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ 9:30 και 9:40 (τοπική ώρα, 10:30 και 10:40 ώρα Ελλάδας).

Η αξία των κοσμημάτων που εκλάπησαν δεν είναι ακόμη γνωστή, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι δράστες, ο αριθμός των οποίων δεν έχει διευκρινιστεί, φέρονται να έφτασαν έξω από το Λούβρο με μοτοσικλέτα και να χρησιμοποίησαν κινητό γερανό για να αποκτήσουν πρόσβαση στην αίθουσα που ήθελαν. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ήταν εξοπλισμένοι με μικρά αλυσοπρίονα.

Λίγο νωρίτερα η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού είχε αναφέρει στο Χ ότι σημειώθηκε «ληστεία» σήμερα το πρωί κατά το άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου.

«Μια ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Βρίσκομαι στο σημείο μαζί με το προσωπικό του μουσείου και την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», έγραψε η Ντατί.

«Το μουσείο του Λούβρου θα παραμείνει κλειστό σήμερα (Κυριακή) για εξαιρετικούς λόγους», ανέφερε στον λογαριασμό του X, ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε και στα αγγλικά.

Το Λούβρο είναι το μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες παγκοσμίως, με τον αριθμό τους να φτάνει τα 9 εκατομμύρια το 2024, το 80% των οποίων ήταν αλλοδαποί.