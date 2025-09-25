Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας: Διαφωνία της αντιπολίτευσης για τη σύμβαση με “Πάρνωνα”

Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και των Αναπτυξιακών Οργανισμών “Αειφόρος πόλη’” του Δήμου “Πάρνωνας Α.Ε.” για τεχνική και διοικητική υποστήριξη των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου, στην ωρίμανση και υλοποίηση έργων, ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας, στην τελευταία της συνεδρίαση.

Τη σύναψη της σύμβασης προϋπολογισμού 807.870,99 ευρώ με ΦΠΑ, καταψήφισε η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας.

Στην εισήγησή του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου ανέφερε ότι η προτεινόμενη προγραμματική σύμβαση έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη των δύο Διευθύνσεων του Δήμου Καλαμάτας από την “Αειφόρο Πόλη” και την “Πάρνωνας Α.Ε.”, “σε ένα ευρύ φάσμα ενεργειών τόσο σε επίπεδο εξ αρχής υλοποίησης αντικειμένων όσο και σε επίπεδο διεκπεραίωσης υπαρχουσών ή προγραμματισμένων δράσεων. Η παρούσα σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια 26 μήνες. Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της, ενώ η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί με τη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλόμενων μελών”.

Εκπρόσωπος του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης ορίστηκε ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης.

Εκφράζοντας επιφυλάξεις ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης ρώτησε γιατί ο Δήμος δεν απευθύνθηκε στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας να συμμετάσχει στη σύμβαση και αν στάλθηκε πρόσκληση και πώς επελέγη ο “Πάρνωνας”.

Ο Β. Παπαευσταθίου απάντησε ότι ο Δήμος έχει πολλές συμβάσεις και για μεγάλα έργα με την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας και με τον “Πάρνωνα” μία για τα μονοπάτια. Ανέφερε ότι ο “Πάρνωνας” έχει 14 άτομα μόνιμο προσωπικό και εμπειρία για να ασχοληθεί με μελέτες

Ο σύμβουλος της πλειοψηφίας Γιώργος Φάβας συμπλήρωσε ότι ο “Πάρνωνας” υφίσταται πολλά χρόνια και έχει μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Παρεμβαίνοντας ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος δήλωσε ότι ο “Πάρνωνας” είναι εταίρος του Δήμου Καλαμάτας και έχει αναλάβει να υποστηρίξει την οργάνωση του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου “Αειφόρος πόλη”.

Ανταπαντώντας ο Β. Τζαμουράνης εξέφρασε και πάλι την αντίθεσή του στην υποστελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών και τάχθηκε κατά της κάλυψης των αναγκών του Δήμου με έκτακτο και προσωρινό τρόπο. “Μετά από δύο χρόνια ο Δήμος δεν θα έχει στελέχη που απέκτησαν εμπειρία”, επισήμανε ο επικεφαλής της μείζονος, επέκρινε την επιλογή προσωπικού χωρίς διαφάνεια, με προσωπικά, κομματικά και ψηφοθηρικά κριτήρια και για όλους αυτούς τους λόγους δήλωσε πως καταψηφίζει.

Γ.Σ.