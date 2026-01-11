Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Λαζαρίδης στην “Ε”: Με έμφαση στην εξωστρέφεια ο Δήμος Καλαμάτας για το 2026

Με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της τουριστικής ταυτότητας της Καλαμάτας, ο Δήμος σχεδιάζει μια σειρά παρεμβάσεων και δράσεων που εκτείνονται από τη διεθνή προβολή της πόλης και τη συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού, έως την αναβάθμιση των αεροπορικών υποδομών και την ανάδειξη της πολιτιστικής της κληρονομιάς.

Όπως ανέφερε μιλώντας στην «Ε» ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Τουρισμού Γιώργος Λαζαρίδης, βασική κατεύθυνση και για το 2026 παραμένει η ενίσχυση της παρουσίας της Καλαμάτας σε διεθνές επίπεδο, με έμφαση στη συνδεσιμότητα, τις συνεργασίες με τοπικούς φορείς και τη σταθερή, συνεπή τουριστική προβολή της πόλης.

Στόχος του Δήμου όπως μας είπε, ήταν και είναι να ενισχύσει την εξωστρέφεια του, ενημερώνοντας πολίτες στο εξωτερικό για τον προορισμό - Καλαμάτα. “Το ότι η πόλη μας κατάφερε μέσα σε μια χρονιά να επισκεφτεί το Παρίσι, το Βουκουρέστι, τη Χάγη, το Λονδίνο, και γενικά να έχει μια παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις, το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό” σημείωσε, τονίζοντας πως βασική κατεύθυνση και το 2026 θα είναι η έξοδος της πόλης στο εξωτερικό. “Για εμάς είναι μεγάλο ζητούμενο να μπορούμε να επιλέγουμε προορισμούς που υπάρχει και αεροπορική σύνδεση με την Καλαμάτα, αλλά και γενικότερα, να ανοίξουμε νέες πύλες εισόδου” πρόσθεσε, λέγοντας τα εξής: “Σε όλο αυτό έχουμε την συνεννόηση και τη συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας, το Επιμελητήριο και γενικά με τους φορείς της πόλης. Θέλουμε να ακούμε και να μοιραζόμαστε μαζί τους πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε”.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως μια επίσκεψη σε μια χώρα δεν συνεπάγεται απαραίτητα άμεσο αποτέλεσμα. “Δεν είναι ότι πας μια φορά σε μια χώρα ή σε μια πρωτεύουσα, και αυτομάτως γίνεσαι πόλος έλξης. Εννοείται ότι πρέπει να έχουμε μια συνέχεια και μια συνέπεια. Και αυτός είναι ο στόχος μας, κάθε φορά να προσπαθούμε να επανερχόμαστε στον προορισμό που πήγαμε, ώστε να μπορούμε να κρατάμε σε εγρήγορση την επαφή που έχουμε με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, με τους φορείς και γενικότερα με όσους δραστηριοποιούνται στον τουρισμό στις περιοχές αυτές” πρόσθεσε. Σχετικά με τις επαφές του Δήμου με στελέχη της Fraport Greece που έγιναν κατά τη διάρκεια του 2025 με φόντο την αναβάθμιση του Διεθνούς Αερολιμένα της πόλης, ο κ. Λαζαρίδης υπενθύμισε την πολύ καλή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές, εστιάζοντας αμφότερες στην ανάδειξη του Αεροδρομίου και στον προσέλκυση νέων πτήσεων από το εξωτερικό.

Για τις παρεμβάσεις που αναμένονται, ο ίδιος διευκρίνισε αρχικά πως θα αφορούν τη δημιουργία μεγαλύτερου χώρου αναμονής, προκύπτοντας ουσιαστικά ένα καινούργιο κτήριο, ενώ βάση θα δοθεί και στην επέκταση του χώρου υποδοχής. “Από 300-350.000 επισκέπτες που μπορεί να δεχτεί αυτή τη στιγμή το Αεροδρόμιο της Καλαμάτας, θα φτάσει τον διπλάσιο αριθμό” επεσήμανε, μεταφέροντας την πρόθεση της εταιρείας να μεγαλώσουν περαιτέρω οι χώροι, ανάλογα με την επισκεψιμότα. Η παραχώρηση διάρκειας 40 ετών αναμένεται το επόμενο διάστημα (η αρχική πρόθεση έκανε λόγο για τον πρώτο μήνα του 2026), σε συνεργασία με εταιρείες των ομίλων Κοπελούζου και Κωνσταντακόπουλου. Ο σχεδιασμός προβλέπει νέο τερματικό σταθμό 9.000 τ.μ. (έναντι 3.000 τ.μ. σήμερα) και αναμένεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα από το 2028. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν άμεσες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του αεροδρομίου, ενώ το υφιστάμενο terminal θα αξιοποιηθεί για άλλες χρήσεις.

ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Παράλληλα, μια νέα σελίδα στις αεροπορικές μεταφορές της χώρας γράφτηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 στην Καλαμάτα με την άφιξη του πρώτου υδροπλάνου της Hellenic Seaplanes, το οποίο πραγματοποίησε δοκιμαστική πτήση. Με τις πρώτες καθημερινές πτήσεις να έχουν προγραμματιστεί μεταξύ του διμήνου Μαρτίου-Απριλίου του 2026, ο Γιώργος Λαζαρίδης δήλωσε πως όσο περισσότερο δίοδοι επισκεψιμότητας υπάρχουν, βοηθούν πάρα πολύ μια περιοχή, συνδέοντάς την με προορισμούς που πιθανόν να μην μπορούσε να υπάρξει επαφή με κάποιο άλλο τρόπο, πέραν του υδροπλάνου. “Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό το να μπορούμε να έχουμε επισκέψεις από έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο και ένα σύγχρονο Αεροδρόμιο, με τα υδροπλάνα να ενισχύουν το πλαίσιο αυτό” σημείωσε, λέγοντας πως στα πλάνα του Δήμου είναι το πώς -και αν- μπορεί, να μεγαλώσει το σκέλος της κρουαζιέρας. “Μιλώντας για ΜΜΜ, στην παρούσα φάση τουλάχιστον δεν μπορεί να γίνει λόγος για τον σιδηρόδρομο, γιατί στην κατάσταση που είναι δεν νομίζω ότι έχει προοπτικές, τουλάχιστον για τα επόμενα πέντε χρόνια” συνέχισε, τονίζοντας τα εξής: “Οταν θα ανοίξει η συνδεσιμότητα με κάποιους άλλους προορισμούς της Ελλάδας μέσω των υδροπλάνων, θα κάνουμε προσπάθειες να επισκεφτούμε αυτές τις πόλεις ή τους προορισμούς, γιατί θέλουμε να υπάρχει επικοινωνία με τις αντίστοιχες περιοχές, με τους θεσμικούς φορείς και τις δημοτικές αρχές. Θέλουμε να υπάρχει επαφή, να ενημερώνονται και οι ντόπιοι των περιοχών αυτών ότι μπορεί να έρθουν στην Καλαμάτα -και- με αυτό τον τρόπο” συμπλήρωσε.

ΣΤΟ “ΚΑΔΡΟ” ΤΟ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟ ΜΑΝΤΗΛΙ

Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγραμματισμού δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου Καλαμάτας για το 2025 ξεχώρισε το Καλαματιανό μαντήλι, έργο που στοχεύει στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Καλαμάτας, με έμφαση σε εμβληματικά στοιχεία της τοπικής παράδοσης. Μέσα από ένα οργανωμένο πρόγραμμα δράσεων, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία μπορεί να εξελιχθεί σε ένα φεστιβάλ ή μια θεματική περίοδο εκδηλώσεων, εμπλουτίζοντας την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης και ενισχύοντας την τουριστική της προβολή, με τις όποιες πρωτοβουλίες να αναμένονται σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο εντός του 2026. “Ακόμα, ετοιμάζουμε κάποια καινούργια έντυπα - υλικά. Ουσιαστικά θέλουμε να εμπλουτίσουμε το φυλλάδιο το οποίο δημιουργήσαμε, προσθέτοντας άλλες δύο γλώσσες, γαλλικά και γερμανικά, σε πρώτη φάση. Θέλουμε να εμπλουτίσουμε κι άλλο έντυπο υλικό, κάποιους χάρτες, και καρτ ποστάλ” συνέχισε, υπενθυμίζοντας την πρόσφατη παρουσίαση της νέας, ψηφιακής εμπειρίας τριακοσίων εξήντα μοιρών μέσα από μια συλλογή βίντεο που αποτυπώνουν χαρακτηριστικά σημεία της Καλαμάτας. Ο ίδιος στάθηκε και στην παρουσίαση της νέας ιστοσελίδας που ετοιμάζεται, του “Visit Kalamata”, κάτι που ξεκίνησε από το 2024 ως σκέψη. “Θα είναι η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου όσον αφορά τον τουρισμό, έχοντας προηγηθεί τα αντίστοιχα social media, οπότε θα έχουμε κάτι φρέσκο, κάτι σύγχρονο, παρουσιάζοντας το τουριστικό προφίλ της πόλης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο” διευκρίνισε, γνωστοποιώντας πως το site θα δίνει και οδηγίες μέσω μέσω σκαναρίσματος, όντας η συνέχεια του events.kalamata.gr το οποίο “τρέχει” με επιτυχία.

Παράλληλα, το παράδειγμα άλλων πόλεων της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού αναμένεται να ακολουθήσει η Καλαμάτα, σε ότι έχει να κάνει με την κατασκευή η οποία θα αφορά τα γράμματά της και θα συνοδεύεται από ένα hashtag, μια καρδιά, ή την φράση “I love”. Πρόκειται για το σημείο φωτογράφισης που έχουν τοποθετήσει οι περισσότερες τουριστικές περιοχές, ελκύοντας αποδεδειγμένα το σύνολο των επισκεπτών για μια λήψη, ακολουθώντας οι ανάλογες αναρτήσεις στα social media. Πάνω σε αυτό, ο Γιώργος Λαζαρίδης έθεσε ως προαπαιτούμενο το σημείο που θα επιλεχθεί ώστε να αναδειχτεί και να φωτογραφηθεί, ξεκαθαρίζοντας πως υπάρχει η πρόθεση να υλοποιηθεί και αυτό το project.

“ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΟ 2026”

“Προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα όσο το δυνατόν καλύτερα, με την δυνατότητα που έχει το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Καλαμάτας. Ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει τα πάντα, καθώς εμπλέκεται ο ΕΟΤ και η Περιφέρεια με την οποία έχουμε πολύ καλή συνεργασία, συμμετέχοντας σε εκθέσεις” συνέχισε, υπενθυμίζοντας σε άλλο σημείο τις παρουσιάσεις στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων που γίνονται τις Παρασκευές και οι οποίες θα συνεχιστούν και φέτος, ακόμα πιο εμπλουτισμένες ώστε να αναδειχτεί η γαστρονομία της περιοχής. “Εφόσον υπάρχουν προτάσεις, οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν, και από άλλους φορείς ή πολίτες, εδώ είμαστε να τις δούμε και να τις εντάξουμε στον σχεδιασμό μας” συμπλήρωσε. Τέλος, αναφορικά με τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας που παρουσίασε το 2025 ο Μεσσήνιος καθηγητής Σωτήρης Βαρελάς, ο κ. Λαζαρίδης ανέφερε πως ο Δήμος θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, η οποία μέσω της παρουσίασης έδειξε το δρόμο για ένα τουριστικό μοντέλο του μέτρου και της ισορροπίας. “Είναι ζητούμενο για εμάς να ακούγεται όσο το δυνατόν περισσότερο το brand της Καλαμάτας το 2026, σε όσο το δυνατόν περισσότερους προορισμούς, και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε”, κατέληξε.