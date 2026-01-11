Σφοδρές βροχοπτώσεις στη βορειοανατολική Αυστραλία από το πέρασμα τροπικού κυκλώνα – Μαίνονται στα νοτιοανατολικά οι μεγάλες πυρκαγιές

Χιλιάδες άνθρωποι στη βορειοανατολική Αυστραλία έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά το πέρασμα από την περιοχή τροπικού κυκλώνα, συνοδευόμενου από ισχυρές βροχοπτώσεις και σφοδρούς ανέμους. Την ίδια ώρα οι αυστραλιανές αρχές προειδοποίησαν ότι θα χρειαστούν εβδομάδες για να κατασβέσουν τις τεράστιες πυρκαγιές που μαίνονται στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Ο Κότζι, ένας κυκλώνας κατηγορίας 1, έπληξε την περιοχή μεταξύ των πόλεων Άιρ και Μπόουεν, περίπου 500 χιλιόμετρα βόρεια του Μπρίσμπεϊν, της πρωτεύουσας της πολιτείας Κουίνσλαντ, προτού υποβαθμιστεί, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της Αυστραλίας.

Η καταιγίδα, που συνοδευόταν από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 95 χιλιομέτρων την ώρα και σφοδρές βροχοπτώσεις, έπληξε παράκτιες πόλεις.

Ο πρωθυπουργός του Κουίνσλαντ Ντέιβιντ Κρισαφούλι δήλωσε ότι περίπου 15.000 σπίτια έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση λόγω της καταιγίδας Κότζι, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε ιδιοκτησίες και βάρκες και έκλεισαν δρόμοι.

Η καταιγίδα προκάλεσε βροχοπτώσεις έως και 200 χιλιοστά σε κάποιες περιοχές στη διάρκεια της νύκτας οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες 24 με 48 ώρες, σύμφωνα με την ίδιο.

«Υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών, οι κάτοικοι του Κουίνσλαντ θα το αντιμετωπίσουν», τόνισε ο Κρισαφούλι σε δηλώσεις του από το Μπρίσμπεϊν.

Η μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα επιμείνουν σήμερα, ενώ ενδέχεται να υποχωρήσουν από αύριο.

Πυρκαγιές

Στο μεταξύ η νοτιοανατολική Αυστραλία είναι αντιμέτωπη εδώ και ημέρες με τεράστιες πυρκαγιές που έχουν καταστρέψει σπίτια, έχουν προκαλέσει προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και έχουν κατακάψει χιλιάδες στρέμματα παρθένων εκτάσεων.

Οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει περισσότερα από 3.000.000 στρέμματα δασωδών εκτάσεων στην πολιτεία Βικτόρια από τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας, όπως και 130 ιδιοκτησίες - ανάμεσά τους και σπίτια.

Σήμερα το πρωί μαίνονταν στη Βικτόρια περισσότερες από 30 πυρκαγιές, ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της πολιτείας Τζασίντα Άλαν. Στη γειτονική πολιτεία Νέα Νότια Ουαλία έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές κοντά στα σύνορα με τη Βικτόρια.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι οι τρέχουσες πυρκαγιές είναι οι χειρότερες που έχουν ξεσπάσει στην Αυστραλία μετά το «μαύρο καλοκαίρι», στα τέλη του 2019 και τις αρχές του 2020, όταν είχε καταστραφεί μια περιοχή στο μέγεθος της Τουρκίας και είχαν χάσει τη ζωή τους 33 άνθρωποι.

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Βικτόρια, ο Κρις Χάρντμαν, δήλωσε ότι είναι πιθανό να χρειαστούν εβδομάδες μέχρι να τεθούν υπό έλεγχο οι πυρκαγιές, την ώρα που χιλιάδες πυροσβέστες με τη συνδρομή περισσότερων από 70 αεροσκαφών δίνουν μάχη για την κατάσβεσή τους.

Από την πλευρά της η Άλαν επεσήμανε στο Χ ότι στη Βικτόρια τέθηκε σε ισχύ πλήρης απαγόρευση τοποθέτησης φωτιάς, σημείωσε εξάλλου ότι «ο καπνός από τις πυρκαγιές επηρεάζει την ποιότητα του αέρα σε πολλές περιοχές της Βιρτζίνια, περιλαμβανομένης της Μελβούρνης».

«Οι σκέψεις μου είναι με τους Αυστραλούς σε αυτές τις κοινότητες αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή», δήλωσε ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ