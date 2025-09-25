Συνάντηση Βασιλόπουλου με τη Διοίκηση των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. - Στο επίκεντρο έργα που αφορούν σχολικές υποδομές

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν έργα που αφορούν σχολικές υποδομές της πόλης και βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Μεταξύ άλλων, η πορεία υλοποίησης των παρεμβάσεων σε σχολεία στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» και η εξέλιξη του έργου άρσης της επικινδυνότητας στο συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού της Καλαμάτας. Ενημέρωση, επίσης, υπήρξε για τη μελέτη ανακατασκευής του κλειστού γυμναστηρίου στο πρώην Πολυκλαδικό, η οποία ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες, καθώς και για τις μελέτες για την ανέγερση νέου σχολικού συγκροτήματος σε χαρακτηρισμένο χώρο πλησίον του Υπεραστικού ΚΤΕΛ, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες του 5ου (Μπενάκειου) και του 17ου Δημοτικού Σχολείου.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Καλαμάτας, ο κ. Βασιλόπουλος για ακόμη μία φορά υπογράμμισε τη σημασία της καλής συνεργασίας με τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., με στόχο την αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων και τη δημιουργία ασφαλών και σύγχρονων χώρων μάθησης για τους μαθητές της πόλης.