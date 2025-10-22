Μεσσηνία: 27 κλήσεις σε οδηγούς δικύκλων για κράνος

Λιγότερες ήταν οι κλήσεις σε οδηγούς για μη χρήση κράνους την περασμένη εβδομάδα στη Μεσσηνία, σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες.

Ειδικότερα στους δρόμους της Μεσσηνίας από τις 13 έως τις 19 Οκτωβρίου έγιναν 467 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 27 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος και θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ θα τους αφαιρεθεί και το δίπλωμα για ένα μήνα.

Συνολικά την περασμένη εβδομάδα και στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκαν 1398 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 114 παραβάσεις (92 σε οδηγούς, 9 σε συνεπιβάτες και 13 σε οδηγούς πατινιών).

Οι περισσότερες κλήσεις για μη χρήση κράνους σημειώθηκαν για μία ακόμη εβδομάδα στην Κορινθία, 40 τον αριθμό.

Ακόμη 22 παραβάσεις βεβαιώθηκαν στην Αρκαδία, 13 στη Λακωνία και 12 στην Αργολίδα.

Κ.Ηλ.