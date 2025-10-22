Τα παιδιά δημιουργούν και γνωρίζουν εποχικά προϊόντα - Το Σάββατο στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας

Στο πλαίσιο του Kalamata2030, το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας μια γευστική και πολύχρωμη δράση για παιδιά, με αφορμή το βιβλίο «Η Καρολίνα τρώει τις εποχές» της Πενέλοπε Βάσκες Χατζηλύρα.

Σημείο συνάντησης: ο χώρος της Βιολογικής Αγοράς, στις 12 μ. Η δράση απευθύνεται σε παιδιά και γονείς και στοχεύει στην εκπαίδευση γύρω από τα εποχικά προϊόντα και τη χαρά της δημιουργίας.

«Μαζί θα ξεκινήσουμε μια πολύχρωμη βόλτα στην Αγορά, όπου μικροί και μεγάλοι θα συμμετάσχουν στη δράση Karolina’s Brunch Club – FRUIT-on-a-STICK Edition! Θα εξερευνήσουμε την αγορά, θα διαλέξουμε, θα καθαρίσουμε, θα κόψουμε και θα “σουβλίσουμε” φρέσκα και ξερά φρούτα και λαχανικά εποχής, δημιουργώντας ζουμερά, λαχταριστά φρουτοσουβλάκια, γεμάτα χρώματα και βιταμίνες!», αναφέρει το κάλεσμα.

Η εκδήλωση υλοποιείται σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο «Βιβλιοπόλις». Πληροφορίες: 27210 28828 & 6958451043

Πενέλοπε Βάσκες Χατζηλύρα

Η Πενέλοπε Βάσκες Χατζηλύρα γεννήθηκε στον Άγιο Δομίνικο της Δομινικανής Δημοκρατίας και μεγάλωσε στη Λεμεσό, Κύπρο. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Κύπρο, και σήμερα διατηρεί ερευνητικό εργαστήρι αρχιτεκτονικής στη Λεμεσό. Συνεργάζεται με το MaaSlab Institute στην ανάπτυξη καινοτομιών στις μεταφορές και στην ενέργεια και έχει συμβάλει στη στρατηγική κλιματικής ουδετερότητας του Δήμου Λεμεσού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Πόλεις Αποστολής 2030». Ως Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα και μέλος περιβαλλοντικών επιτροπών τυποποίησης σε Κύπρο και Ευρώπη, η Πενέλοπε εργάζεται με πάθος για βιώσιμες πόλεις και ενεργή συμμετοχή των πολιτών απέναντι στην κλιματική αλλαγή.