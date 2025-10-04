eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 04 Οκτωβρίου 2025

Παραίτηση του Διονύση Γεωργογιαννόπουλου στη Δημοτική Κοινότητα Κυπαρισσίας

Την παραίτηση του υπέβαλε χθες το μέλος του τοπικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κυπαρισσίας Διονύσιος Γεωργογιαννόπουλος, εκλεγμένος με την παράταξη «ΑΝΟΔΟΣ».

Την απόφαση του αυτή κοινοποίησε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όπως αναφέρει είναι οριστική και αμετάκλητη. Στη σχετική επιστολή της παραίτησης του μεταξύ άλλων αναφέρει: « υποβάλλω την παραίτηση μου από μέλος του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κυπαρισσίας, όπου υπηρέτησα με την παράταξη «ΑΝΟΔΟΣ», για καθαρά προσωπικούς λόγους. Η απόφαση μου είναι οριστική και αμετάκλητη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία κατά τη διάρκεια της θητείας μου».

 

