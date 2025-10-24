Ηλεία: 1.500 ευρώ αμοιβή για τον εντοπισμό του βασανιστή του σκύλου – Εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης του ζώου

Aμοιβή ύψους 1.500 ευρώ προσφέρει η Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος σε όποιον παράσχει χρήσιμες πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του ατόμου που βασάνισε και κακοποίησε σεξουαλικά σκύλο στην Ηλεία.

Πρόκειται για το σκύλο που βρέθηκε από εθελοντές της Φιλοζωικής Κρεστένων «Νοιάζομαι» την Τετάρτη (22/10) στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, στο ύψος του χωριού Επιτάλιο σε τραγική κατάσταση, με ακατάσχετη αιμορραγία.

Οι εθελοντές πήγαν σύμφωνα με το reader το σκυλί αμέσως στον κτηνίατρο και χρειάστηκε χειρουργείο και 8 ράμματα. Κινδύνεψε να χάσει τη ζωή του από την σοβαρή επέμβαση που έπρεπε να γίνει αλλά στο τέλος πήγαν όλα καλά. Την επόμενη κιόλας μέρα ο σκύλος που στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του βγήκε βόλτα και είχε ένα τεράστιο χαμόγελο.

Μέχρι και χθες, δεν υπήρχε καμία εξέλιξη ως προς την ταυτότητα του δράστη ή των δραστών, γεγονός που έχει πυροδοτήσει έντονη αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα.

Σημειώνεται ότι ο νόμος είναι ιδιαίτερα αυστηρός για τέτοιου είδους εγκλήματα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όποιος κακοποιήσει ή μεταχειριστεί βάναυσα οποιοδήποτε ζώο, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και δέκα έτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πατρίς», στο κτηνιατρείο όπου περιθάλπεται ο σκύλος, εμφανίστηκαν μέλη μιας οικογένειας από το Επιτάλιο, δηλώνοντας ότι το ζώο τους είχε φύγει από το κτήμα τους χωρίς να το αντιληφθούν. Από εκείνη τη στιγμή, όπως όλα δείχνουν, έπεσε θύμα άγριας κακοποίησης.