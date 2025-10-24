eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025 14:15

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Αλοίμονο αν η καθαριότητα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων

Γράφτηκε από την

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Αλοίμονο αν η καθαριότητα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας με ανακοίνωση που εξέδωσε αναφορικά με την ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων, επισημαίνει: «H κατά τον νόμο φροντίδα για το Μνημείο του 'Αγνωστου Στρατιώτη συνίσταται στη μέριμνα ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο έχει θεσμοθετηθεί. Η καθαριότητα βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος είναι τοπική υπόθεση και ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής».

«Αλοίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! 'Αλλη είναι η αποστολή τους» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορία Πολιτική
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις