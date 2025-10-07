eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 07 Οκτωβρίου 2025 13:12

Πρόσληψη ψυχολόγου στο Κέντρο Κοινότητας Καλαμάτας

Πρόσληψη ψυχολόγου στο Κέντρο Κοινότητας Καλαμάτας

Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με την υπάλληλο Ακριβή Κήρυκου, ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων, υπεγράφη χθες από τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, παρουσία του αρμοδίου αντιδημάρχου Σαράντου Μαρινάκη.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Καλαμάτας, η ίδια  θα στελεχώσει το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Καλαμάτας, στο πλαίσιο της ΣΟΧ2/2025.

 

