Συνάντηση για ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Καλαμάτας

Στη συνάντηση, που συμμετείχαν αιρετοί, υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου καθώς και εκπρόσωποι του αναδόχου κοινοπραξίας, υπήρξε -μεταξύ άλλων- ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο της ανάπτυξης εφαρμογής συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, καθώς και σε θέσεις ΑμΕΑ. Υπενθυμίζεται ότι με το σύνολο των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού που έχουν επιλεγεί, ο Δήμος Καλαμάτας στοχεύει σε μία ολοκληρωμένη ψηφιακή μετάβαση για την κάλυψη των αναγκών του και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.