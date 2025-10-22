ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Στα σκαριά μνημόνιο συνεργασίας με Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Σωτήρης Κριτσωτάκης, εξέφρασε χθες την αισιοδοξία του για ευτυχή κατάληξη, σημειώνοντας ότι οι επαφές προχωρούν σε θετικό κλίμα και ότι η συνεργασία θα ενισχύσει περαιτέρω την εξωστρέφεια και τη διεθνή απήχηση του φεστιβάλ. Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις και για μια ακόμη σημαντική θεατρική συνεργασία, εξελίξεις για την οποία θα υπάρξουν σε ένα μήνα. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ένας από τους πιο ιστορικούς και καταξιωμένους θεσμούς του ελληνικού πολιτισμού, αποτελεί εδώ και δεκαετίες σημείο αναφοράς για τον ανεξάρτητο και καλλιτεχνικό κινηματογράφο. Παράλληλα, μέσα από δράσεις όπως το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, τα προγράμματα στήριξης νέων δημιουργών και τις διεθνείς συνεργασίες, συμβάλλει ουσιαστικά στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού εντός και εκτός συνόρων. Η πιθανή συνεργασία των δύο θεσμών αναμένεται να δημιουργήσει νέες γέφυρες μεταξύ κινηματογράφου και χορού, συνδέοντας δύο από τα πιο δυναμικά πολιτιστικά γεγονότα της χώρας.

Τ.Αν.