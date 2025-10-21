Έγκλημα στο Περιστέρι: Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας του 37χρονου

Παραδόθηκε στις αρχές ο δράστης του εγκλήματος με θύμα έναν 37χρονο, που σημειώθηκε στο Περιστέρι, έξω από κέντρο διασκέδασης της περιοχής.

Παραδόθηκε στην Ασφάλεια Δυτικής Αττικής το πρωί της Τρίτης ο δράστης της ανθρωποκτονίας που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι, με θύμα έναν 37χρονο άνδρα.

Πρόκειται για έναν 25χρονο ημεδαπό που βρισκόταν στο απέναντι νυχτερινό κέντρο και είχε προηγηθεί συμπλοκή μεταξύ τους τις προηγούμενες ημέρες και ξυλοδαρμός του δράστη από το θύμα.

Οι Αρχές είχαν καταφέρει να ταυτοποιήσουν σύντομα τον δράστη και τον αναζητούσαν, ενώ είχαν πάει και στο σπίτι του όπου όμως δεν τον βρήκαν.

Ο ίδιος σήμερα το πρωί παρουσιάστηκε στην Αστυνομία και κρατείται μέχρι να εκδοθεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Εξετάζεται ο ρόλος και του δράστη και του θύματος στα δύο νυχτερινά κέντρα.

Το χρονικό

Όλα συνέβησαν στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν το θύμα, ένας 37χρονος Βούλγαρος, βρισκόταν εντός του νυχτερινού κέντρου μαζί με μία γυναίκα και διασκέδαζε. Ένας άγνωστος άντρας, που λίγο πριν τον είχε καλέσει στο τηλέφωνο και του ζήτησε να βγει έξω, πέρασε απέναντι από το γειτονικό νυχτερινό κέντρο, τον πλησίασε και του είπε να βγουν έξω να μιλήσουν.

Το θύμα τον προσκάλεσε να κάτσει μέσα και να μιλήσουν εκεί, όμως ο άγνωστος άντρας επέμεινε να το κάνουν έξω και τότε το θύμα τον ακολούθησε. Όταν βγήκε έξω, ο δράστης τράβηξε ένα μαχαίρι και τον έπληξε με αυτό στην κοιλιακή χώρα, ενώ αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας όπου λίγο αργότερα κατέληξε. Ο 37χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ανθρωποκτονία και για τον νόμο περί όπλων και είχε εκτίσει την ποινή του στις Φυλακές της Λάρισας.

