Σύλλογος Απανταχού Νησιωτών “Ο Πάμισος”: Ζητεί παραχώρηση του παλιού Τελωνείου Μπούκας στον Δήμο Μεσσήνης

Αναλυτικά, σε επιστολή του βουλευτές του νομού Μεσσηνίας,ο Σύλλογος Απανταχού Νησιωτών “Ο Πάμισος”, με θέμα “Παλαιό Τελωνείο Μπούκας Μεσσήνης” σημειώνει:

“Όπως σας είναι ήδη γνωστό, το παλαιό Τελωνείο στην Μπούκα Μεσσήνης, έχει χαρακτηριστεί ως "ιστορικό διατηρητέο μνημείο". Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Μεσσήνης έχει αιτηθεί από τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας ΕΤΑΔ, την παραχώρησή του ακινήτου με ΚΑΕΚ 361660607013, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες διασωστικές ενέργειες του κελύφους του κτιρίου, που καθημερινά αποσυντίθεται, με στόχο την ολική αναστήλωσή του.

Στις 5.9.2025, η ΕΤΑΔ απάντησε πως προτίθεται να το παραχωρήσει για 15 χρόνια αρχικά, έναντι ετήσιου μισθώματος ύψους 1.200 ευρώ, ήτοι 100 ευρώ τον μήνα.

Δυστυχώς, η απάντηση της ΕΤΑΔ συνιστά μέγιστη ασέβεια για τον τόπο και την ιστορία του για τους εξής βάσιμους λόγους: (α) Παραβλέπει πλήρως ότι το παλαιό Τελωνείο συνιστά ένα τοπόσημο, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της περιοχής και δη της Μεσσήνης και δεν πρόκειται για ένα οποιοδήποτε κτίσμα προς εμπορική χρήση. Μετά την ανατίναξή του από τους Γερμανούς το 1944, ένας τοίχος κι ένα καμαράκι εξακολουθούν να μαρτυρούν τις ένδοξες μέρες του τόπου, όταν η Μεσσήνη και η ευρύτερη περιοχή αποτελούσαν σημαντικό αστικό και εμπορικό κόμβο της Πελοποννήσου. (β) Απαιτεί μίσθωμα από τον Δήμο Μεσσήνης για μια δημόσια περιουσία, που αυτοδικαίως θα έπρεπε να παραχωρηθεί χωρίς κανένα αντάλλαγμα, δεδομένου ότι ο Δήμος Μεσσήνης είναι αναγκασμένος να αναλάβει την αποκλειστική ευθύνη εξασφάλισης των απαραίτητων κονδυλίων για τη μελέτη και την αναστήλωσή του.

Το αίτημα της πόλης και των κατοίκων είναι σαφές: η ανυστερόβουλη παραχώρηση της πλήρους κυριότητας επί του οικοπέδου και των ερειπίων στον Δήμο Μεσσήνης, προκειμένου αυτός να αναλάβει τις δικές του ευθύνες απέναντι στην ιστορία του μνημείου και της περιοχής.

Είναι σίγουρο και βέβαιο, ότι ο Δήμος θα εφαρμόσει τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και κάθε τι αναγκαίο για να περισώσει το ιστορικό μνημείο.

Ωστόσο, το ερώτημα είναι τι θα κάνετε εσείς οι πέντε βουλευτές της Μεσσηνίας για την απόδοση και αποκατάσταση του παλαιού Τελωνείου.

Μέχρι τώρα μας είναι γνωστό πως ο κ. Λαμπρόπουλος ενδιαφέρθηκε στη φάση του χαρακτηρισμού και ο κ. Χαρίτσης για το θέμα της παραχώρησης. Όμως, ο αγώνας για την διάσωση και διασφάλιση της αδιατάρακτης ύπαρξης του παλαιού Τελωνείου στο μέλλον, δεν έχει τελειώσει ακόμα.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούμε να αναλάβετε δημόσια θέση και να στηρίξετε με ενέργειες (νομοθετικές, κοινοβουλευτικές ή πολιτικές παρεμβάσεις) την οριστική και άνευ ανταλλάγματος παραχώρηση του μνημείου στο Δήμο Μεσσήνης. Η ιστορία και η αξιοπρέπεια του τόπου μας δεν διαπραγματεύονται με «ενοίκια» και «ανταλλάγματα»”.