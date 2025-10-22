Ανατολική Παραλία Καλαμάτας: Πολεοδομική τακτοποίηση με εξωδικαστική λύση

Πρόκειται για ένα ζήτημα που εκκρεμούσε από τον Μάιο του 2016, όταν είχε κυρωθεί η πράξη εφαρμογής για την περιοχή, και αφορά δεκάδες ιδιοκτησίες που αναμένουν να τακτοποιηθούν πολεοδομικά.

Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία και να μπορέσουν οι ιδιοκτήτες να αξιοποιήσουν τα ακίνητά τους, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν τον καθορισμό τιμής μονάδας μέσω δικαστικής απόφασης — διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει χρόνια.

Η τιμή που ορίστηκε ισχύει προσωρινά, έως ότου εκδοθεί η τελική απόφαση του δικαστηρίου. Αν η δικαστική τιμή αποδειχθεί υψηλότερη, οι υπόχρεοι ιδιοκτήτες θα πρέπει να καταβάλουν τη διαφορά. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, ο εξωδικαστικός προσδιορισμός βασίστηκε στις αντικειμενικές αξίες που ισχύουν από τον Ιούνιο του 2021 και στις εκτιμήσεις της Κτηματικής Υπηρεσίας και της ΔΟΥ Καλαμάτας. Ειδικότερα, οι τιμές μονάδας ανά τετραγωνικό μέτρο για τα οικόπεδα της περιοχής κυμαίνονται από 405 έως 1.199 ευρώ/μ², ανάλογα με τη θέση και τα χαρακτηριστικά κάθε ιδιοκτησίας. Για παράδειγμα, σε οικόπεδα χωρίς πρόσοψη στην οδό Ναυαρίνου η τιμή ορίστηκε στα 405,25 ευρώ/μ² για άρτια οικόπεδα, ενώ για εκείνα που έχουν πρόσοψη στην παραλιακή οδό οι τιμές φτάνουν έως και 1.199,78 ευρώ/μ². Παράγοντες όπως η ύπαρξη διπλής πρόσοψης, η συνιδιοκτησία ή η θέση σε εμπορικά σημεία (π.χ. επί της Ναυαρίνου ή της οδού Αύρας) επηρεάζουν ανάλογα τις τελικές αποτιμήσεις. Σύμφωνα με την εισήγηση, όσοι ιδιοκτήτες δεν συμφωνούν με την τιμή μονάδας που όρισε η Δημοτική Επιτροπή, διατηρούν το δικαίωμα να προσφύγουν στα δικαστήρια, σύμφωνα με τις προβλέψεις νόμου περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.

Στο πλαίσιο της συζήτησης που προηγήθηκε, από την παράταξη “Καλαμάτα Μετά” ζητήθηκαν εξηγήσεις μεταξύ άλλων για τις διαφορές που παρατηρήθηκαν στην εκτίμηση των ακινήτων, ενώ τονίστηκε η μεγάλη καθυστέρηση στον καθορισμό της τιμής μονάδας. Η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Ευγενία Κούβελα στάθηκε στην απόφαση της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, η οποία λέει πως όταν ακολουθηθεί ο δρόμος του εξωδικαστικού συμβιβασμού η απόφαση αυτή είναι αμετάκλητη, εκτιμώντας ο προϊστάμενος του Τμήματος Χωροταξίας & Πολεοδομικού Σχεδιασμού Κωνσταντίνος Φύκιρης πως αν τυχόν βγει διαφορετική τιμή η διαδικασία θα προχωρήσει, δηλώνοντας οι ενδιαφερόμενοι τη σχετική υπεύθυνη δήλωση. Ο προεδρεύων της Δημοτικής Επιτροπής Ανδρέας Καραγιάννης σχολίασε πως τα χρήματα που έχει χάσει το ελληνικό κράτος μετά από 50 χρόνια που “κάθονται” τα οικόπεδα είναι περισσότερα απ' όσα θα εισπράξει τώρα με την ανοικοδόμηση που γίνεται στα οικόπεδα, τα οποία είναι στοιβαγμένα -όπως είπε- τόσα χρόνια. «Θεωρώ πως η επιτροπή εξάντλησε το θέμα, για να μπορέσουν να προχωρήσουν οι διαδικασίες, τη στιγμή που τα δικαστήρια δεν βγάζουν τις αποφάσεις αμέσως» πρόσθεσε, παρατηρώντας πως η επιλογή του εξωδικαστικού καθορισμού έγινε προκειμένου να δοθεί λύση και να τρέξει η διαδικασία αξιοποίησης των ακινήτων, με σκοπό να προχωρήσει η ανάπτυξη στην πόλη.