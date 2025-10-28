Δήμος Οιχαλίας: Τίμησαν τη μνήμη του θρυλικού πιλότου Μαρίνου Μητραλέξη

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η δήμαρχος Γιώτα Γεωργακοπούλου, ο Υποδιοικητής της 120 ΠΕΑ Μιχαήλ Βακάρος, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Οιχαλίας Νίκος Σινάπης, πρόεδροι κοινοτήτων, αντιδήμαρχοι, αυτοδιοικητικοί, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, μαθητές και συγγενείς του ήρωα.

Η δήμαρχος Οιχαλίας Γιώτα Γεωργακοπούλου εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας και αναφέρθηκε στον ήρωα του 1940 λέγοντας μεταξύ άλλων «χρέος μας είναι να μην ξεχνάμε. Κρατάμε ζωντανή τη μνήμη των ανθρώπων που θυσίασαν τη ζωή τους ώστε να ζούμε σήμερα ελεύθεροι. Ο Μαρίνος Μητραλέξης δεν υπήρξε μόνο ένας τολμηρός πιλότος. Υπήρξε σύμβολο ανδρείας, πίστης και αφοσίωσης στην πατρίδα. Ένα φωτεινό παράδειγμα για τις επόμενες γενιές, που μας θυμίζει ότι το μεγαλείο δεν βρίσκεται στο μέγεθος της πράξης, αλλά στην ψυχή που την εμπνέει”.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης κατατέθηκαν στεφάνια, μεταξύ των οποίων και από την κόρη του Καλλιρρόη Μητραλέξη, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του, ενώ μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο Μελιγαλά απήγγειλαν ποίημα και έψαλαν τον εθνικό ύμνο.

ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΗΤΡΑΛΕΞΗΣ

Ο Μητραλέξης γεννήθηκε το 1916 στο Μίλα και από νεαρή ηλικία ξεχώρισε για το ήθος, το θάρρος και την αγάπη του για την πατρίδα. Αποφοίτησε από τη Σχολή Ικάρων το καλοκαίρι του 1940 και με το ξέσπασμα του πολέμου, βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος ως χειριστής μαχητικού αεροσκάφους.

Στις 2 Νοεμβρίου 1940, έγραψε μια από τις πιο λαμπρές σελίδες της ελληνικής αεροπορικής ιστορίας. Κατά τη διάρκεια αερομαχίας πάνω από τη Βέροια και ενώ είχε εξαντλήσει τα πυρομαχικά του, δεν υποχώρησε. Με απίστευτο θάρρος, εμβόλισε με τον έλικα του αεροπλάνου του την ουρά ενός ιταλικού βομβαρδιστικού, το οποίο συνετρίβη και παρά τη ζημιά στο δικό του αεροσκάφος, κατάφερε να το προσγειώσει με ασφάλεια. Στη συνέχεια, συνέλαβε το πλήρωμα του εχθρικού αεροπλάνου και το παρέδωσε στις ελληνικές Αρχές. Η πράξη του αυτή, έκανε το γύρο του κόσμου, ανύψωσε το ηθικό του Στρατού και χάρισε στον Μαρίνο Μητραλέξη τη φήμη του θρυλικού Έλληνα πιλότου. Για τον ηρωισμό του, τιμήθηκε με το Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας, την ανώτατη διάκριση που απονέμεται σε καιρό πολέμου.

Είναι μάλιστα ο μοναδικός Έλληνας αεροπόρος που έλαβε αυτή την τιμή όσο ακόμη συνεχιζόταν ο πόλεμος. Ο Μητραλέξης κατά τη διάρκεια της κατοχής, κατόρθωσε να διαφύγει στη Μέση Ανατολή, όπου συνέχισε να υπηρετεί με την ίδια αυταπάρνηση, συμμετέχοντας σε αποστολές της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Επεσε την ώρα του καθήκοντος το 1948, όταν το αεροσκάφος του κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή της Τήνου.