Δήμος Καλαμάτας: Ακύρωση διαγωνισμού για ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων

Ο προϋπολογισμός ανερχόταν σε 177.252,40 ευρώ, ενώ η μοναδική προσφορά που κατατέθηκε ήταν 177.250,40 ευρώ. Ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά χωρίς πραγματικό ανταγωνισμό, γι’ αυτό και ο Δήμος αποφάσισε να επαναλάβει τη διαδικασία από την αρχή. Την ακύρωση του διαγωνισμού εισηγήθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας την περασμένη Δευτέρα ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, υπογραμμίζοντας πως παρότι ο διαγωνισμός είναι Πανελλαδικός, για τρία χρόνια εκδηλώνει ενδιαφέρον μόνο ένας υποψήφιος με ελάχιστη έκπτωση. “Το γεγονός ότι η προσφορά ήταν εντός των ορίων του προϋπολογισμού δεν την καθιστά αυτόματα συμφέρουσα για το Δήμο” πρόσθεσε, ενημερώνοντας πως αν στον επαναληπτικό διαγωνισμό δεν προκύψει κάποιο νέο δεδομένο, τότε θα ακυρωθεί και εκείνος ώστε να διαμορφωθούν οι τιμές. Ο ίδιος πληροφόρησε πως πρότεινε και στη Φάρις να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία, καθώς κινείται στα ίδια επίπεδα με το Δήμο στους διαγωνισμούς που ανοίγει. Από την παράταξη “Καλαμάτα Μετά”, o Σπύρος Χανδρινός και η Ευγενία Κούβελα έκαναν λόγο για περιπαικτική έκπτωση, τονίζοντας πως το ότι κάθε χρόνο συμμετέχει στο διαγωνισμό ένας και μόνο υποψήφιος είναι κάτι που χρειάζεται να διερευνηθεί περαιτέρω. Η επανάληψη του διαγωνισμού ψηφίστηκε ομόφωνα.

Τ.Αν.