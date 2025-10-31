Προγραμματική σύμβαση για τα ΚΔΑΠ Δήμου Καλαμάτας και Φάρις

Ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης σημείωσε πως δεν άλλαξε κάτι σε σχέση με τα περασμένα χρόνια, παρά μόνο ότι σε περίπτωση ανάγκης θα μπορούν οι δάσκαλοι να αναπληρώνουν άλλους, έτσι ώστε να υπάρχουν περισσότερες ειδικότητες. Από την παράταξη “Καλαμάτα Μετά”, επισημάνθηκε πως υπάρχουν ΚΔΑΠ τα οποία δεν λειτουργούν με τον ενδεδειγμένο τρόπο, και ότι παρατηρείται υπερπληθυσμός προσωπικού χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα παιδιά. Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός έκανε λόγο για ΚΔΑΠ με δέκα παιδιά και δώδεκα άτομα προσωπικό, ζητώντας εξορθολογισμό ώστε να μην υπάρχουν σκιές στην τοποθέτηση προσώπων. Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος εξήγησε πως αυτή η Προγραμματική εξυπηρετεί αυτό το σκοπό, ώστε να μεταφέρεται προσωπικό και να δοθεί λύση στο παραπάνω θέμα, δεδομένου πως μέχρι πρότινος τα ΚΔΑΠ του Δήμου και της Φάρις ήταν διαφορετικά.

Τ.Αν.