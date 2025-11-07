eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Τριφυλίας

Την έγκριση πρόσληψης 4 ατόμων με οκτάμηνη σύμβαση μέσω ΑΣΕΠ αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Τριφυλίας.

Η υπηρεσία μετά την έγκριση των σχετικών πινάκων κατάταξης, όπως αυτοί έχουν αναρτηθεί από την τριμελή επιτροπή, προχωρά στην πρόσληψη δύο ατόμων ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας ΔΕ υδραυλικών και δύο ατόμων ΥΕ Εργατών ειδικών καθηκόντων.

