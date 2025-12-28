eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Απόπειρα κλοπής από 52χρονο σε σπίτι στα Φιλιατρά

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Να κλέψει ένα σπίτι στα Φιλιατρά αποπειράθηκε ένας 52χρονος το πρωί του Σαββάτου, αλλά έγινε αντιληπτός και λίγο αργότερα συνελήφθη.

Ειδικότερα στις 10 το πρωί του Σαββάτου ο 52χρονος δράστης επιχείρησε να εισέλθει σε οικία στον Αγιο Αθανάσιο Φιλιατρών με σκοπό την κλοπή, αλλά ένας γείτονας τον αντιλήφθηκε και ειδοποίησε την Αστυνομία, με αστυνομικούς του Α.Τ. Τριφυλίας να τον συλλαμβάνουν λίγη ώρα αργότερα στην Κυπαρισσία.

