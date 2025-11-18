Δ.Σ. Καλαμάτας: Αύριο η λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής - Τα θέματα που θα απαντηθούν

Δέκα θέματα με σχετικές ερωτήσεις κατατέθηκαν από συμβούλους της μειοψηφίας και 4 από προέδρους κοινοτήτων και τα οποία αφορούν σημαντικά θέματα του δήμου, προκειμένου να απαντηθούν από τη δημοτική αρχή Καλαμάτας στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη λογοδοσία της για το δίμηνο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου, αύριο Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, στην “Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη” στο ιστορικό Δημαρχείο.

Επειδή τα θέματα από τους προέδρους κοινοτήτων πάνω από 2, θα διενεργηθεί κλήρωση από το προεδρείο, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ώστε να προκύψουν τα 2 θέματα, που θα εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη.

Τα 10 θέματα που κατατέθηκαν από δημοτικούς συμβούλους, είναι: 1) Του Γιώργου Σωφρονά: “Καταπάτηση δημοτικής περιουσίας – κοινόχρηστου χώρου στην Αγία Αννα. Αποτελέσματα νομικών διαδικασιών – αποφάσεις αρμοδίων θεσμικών οργάνων μέχρι σήμερα. Διαδικασία αναζήτησης μέσω νομικής οδού ποινικών ευθυνών εμπλεκομένων ατόμων στη συγκεκριμένη υπόθεση. Εχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος για τυχόν ύπαρξη και άλλων περιπτώσεων απόπειρας καταπάτησης δημοτικής περιουσίας”. 2) Του Βασίλη Κανάκη: “Εθνικό Στάδιο. Διαχείριση και ανακαίνιση. Προγραμματισμός παρεμβάσεων και αρχές λειτουργίας”. 3) Του Δημήτρη Οικονομάκου: “Ρέμα Ελαφογκρέμι και γεφύρι στην οδό Λεΐκων”. 4) Της Χριστίνας Καντζιλιέρη: “Το κυκλοφοριακό ζήτημα στο κέντρο της πόλης”. 5) Του Βασίλη Τζαμουράνη: “Η μη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας αποστερεί από τον Δήμο πολύτιμους πόρους. Τι έχει κάνει μέχρι τώρα και τι σκοπεύει να κάνει η δημοτική αρχή για την επανάχρηση και περαιτέρω εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου που ρημάζει;”. 6) Του Σπύρου Χανδρινού: “Η ένταξη της Καλαμάτας το 2022 στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις», οι αναπτυξιακές πολιτικές και οι χρηματοδοτήσεις: Τα οφέλη(;) των πολιτών και η υποσχεσιολογία!”. 7) Της Ευγενίας Κούβελα – Κάτσαρη: “Τι ενέργειες έχετε κάνει μέχρι σήμερα από τον Φεβρουάριο του 2025, όπου εγκρίθηκαν τα παραδοτέα της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Ωρίμανση δράσης για την υλοποίηση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης με χρήση τεχνολογικών μέσων» και τι σκοπεύετε να κάνετε για την επίσπευση των διαδικασιών; Επίσης, τι έχει προκύψει από την αναζήτηση οικοπέδων ιδιωτών για χρήση πάρκινγκ;”. 8) Του Θανάση Τσιγαρίδη: “Υδρευση, αποχέτευση, αντιπλημμυρικά στις περιφερειακές δημοτικές ενότητες”. 9) Του Κώστα Τσαπόγα: “Ανησυχίες και προβληματισμοί για τη λειτουργία των κοινωνικών δομών και για τη μη υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων στον Δήμο Καλαμάτας”. 10) Του Δημήτρη Φαββατά: “Συνδέσεις με τον Βιολογικό Καθαρισμό Καλαμάτας και γενικότερη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού”.

Τα 4 θέματα που κατατέθηκαν από προέδρους κοινοτήτων είναι: 1) Του προέδρου της Κοινότητας Αριος Γρηγόρη Κωστόπουλου: “Εξαγορά οικοπέδου στην Κοινότητα Αριος για δημιουργία πάρκινγκ”. 2) Του προέδρου της Κοινότητας Αλωνίων Βασίλη Χριστόπουλου: “Αντικατάσταση δαπέδου στο γήπεδο μπάσκετ, εγκατάσταση περίφραξης στο Δημοτικό Σχολείο Αλωνίων και ασφαλτοτάπητα οδικού δικτύου”. 3) Του προέδρου της Κοινότητας Καλαμάτας Παναγιώτη Λύρα: “Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ομόφωνα προτείναμε μια εφαρμογή στάθμευσης στο Ιστορικό Κέντρο. Παρακαλώ να μας ενημερώσετε για την τυχόν διευθέτησή της, όπως και για την ενδεχόμενη αναδιάταξη του χώρου νότια της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας”. 4) Του προέδρου της Κοινότητας Αρφαρών Αριστοτέλη Ματθαίου: “Επιδιόρθωση κι επανατοποθέτηση κατεστραμμένων φωτιστικών σωμάτων στην οδό Παπαφλέσσα”.