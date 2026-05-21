Πέμπτη, 21 Μαϊος 2026 11:10

Εργασίες ξανά στον δρόμο της Μάνης

Γράφτηκε από την

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας στην 1η επαρχιακή οδό, στο τμήμα από τον κόμβο Φωτεινής έως τη διασταύρωση προς Κιτριές.

Χθες ξεκίνησε η διάστρωση της ισοπεδωτικής στρώσης στα σημεία όπου είχε προηγηθεί απόξεση του παλαιού ασφαλτοτάπητα, ενώ τις επόμενες ημέρες θα τοποθετηθεί αντιολισθηρός τάπητας κυκλοφορίας.

Το έργο επισκέφθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Στάθης Αναστασόπουλος, συνοδευόμενος από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεόδωρο Γιαννόπουλο. Ο αντιπεριφερειάρχης δήλωσε ότι η αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου και η επίτευξη της μέγιστης οδικής ασφάλειας αποτελούν προτεραιότητα για την περιφερειακή αρχή, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Μεσσηνίας.

 

Κατηγορία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
