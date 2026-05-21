Εργασίες ξανά στον δρόμο της Μάνης

Χθες ξεκίνησε η διάστρωση της ισοπεδωτικής στρώσης στα σημεία όπου είχε προηγηθεί απόξεση του παλαιού ασφαλτοτάπητα, ενώ τις επόμενες ημέρες θα τοποθετηθεί αντιολισθηρός τάπητας κυκλοφορίας.
Το έργο επισκέφθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Στάθης Αναστασόπουλος, συνοδευόμενος από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεόδωρο Γιαννόπουλο. Ο αντιπεριφερειάρχης δήλωσε ότι η αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου και η επίτευξη της μέγιστης οδικής ασφάλειας αποτελούν προτεραιότητα για την περιφερειακή αρχή, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Μεσσηνίας.