Καλαμάτα: Ερώτηση για την οδική ασφάλεια στην Ψαρών

Χαρακτηριστικά αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι “μετά τη διάνοιξη της οδού Ψαρών συμβαίνει να κινούνται οχήματα επί της Ψαρών με κατεύθυνση από βορρά προς νότο και ξαφνικά συναντούν και οχήματα, τα οποία έρχονται παράλληλα του Πάρκου Σιδηροδρόμων. Οι τελευταίοι, δηλαδή οι κινούμενοι επί της Πάρκου Σιδηροδρόμων, έχουν στοπ, αλλά δεν βλέπουν εάν έρχεται κάποιο όχημα από τα δεξιά τους, λόγω της ύπαρξης κάποιου αναχώματος με δενδρώδη βλάστηση.

Για το λόγο αυτό αναγκάζονται να προσπεράσουν το στοπ και να προχωρήσουν λίγο

ακόμα για να μπορέσουν να ελέγξουν το δρόμο.

Όμως το πρόβλημα επιδεινώνεται και επιβαρύνεται, επιπλέον, η κατάσταση στο σημείο αυτό, λόγω του ότι στο ισόγειο πολυκατοικίας επί της οδού Ψαρών 94, λειτουργεί κατάστημα γνωστής εταιρίας ταχυμεταφορών, η οποία φυσικά διαθέτει στην ίδια διεύθυνση και αποθηκευτικούς χώρους. Καθημερινά υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση και όχληση από τα φορτηγά που φορτώνουν και ξεφορτώνουν από τις πρώτες πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα, όλες τις ημέρες μη εξαιρουμένης της Κυριακής. Δεν είναι λίγες οι φορές που ακούγονται έντονα φρεναρίσματα και κόρνες προς αποφυγή κάποιου ατυχήματος από τους οδηγούς που χρησιμοποιούν τους δρόμους που σας προανέφερα. Είναι θαύμα που μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί κάποιο σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Οφείλετε άμεσα να πάρετε τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων. Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται και διάβαση πεζών”.

Καταλήγοντας, η κ. Κούβελα παρατηρεί ότι “το πρόβλημα είναι μεγάλο, μιλάμε για κεντρικό σημείο, το οποίο θα δεχθεί μεγαλύτερο φόρτο κυκλοφορίας στο άμεσο μέλλον” και ρωτάει τη δημοτική αρχή: “Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε για την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων στη συγκεκριμένη περιοχή; Ποιος θα έχει την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος;”.