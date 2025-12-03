Καλαμάτα: Στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα των διανοίξεων δρόμων - Αναζητείται "ανάσα" για το κυκλοφοριακό

Ένα ζήτημα που μπορεί να δώσει «ανάσα» στο κυκλοφοριακό της Καλαμάτας συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έπειτα από εισήγηση του επικεφαλής της παράταξης «Καλαμάτα Μετά», Βασίλη Τζαμουράνη.

Ο ίδιος έθεσε το διαχρονικό πρόβλημα των αδιάνοικτων τμημάτων οδών του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια εκκρεμότητα που επηρεάζει σοβαρά τόσο τη λειτουργικότητα όσο και την αναπτυξιακή πορεία της Καλαμάτας. Όπως εξήγησε, το πολεοδομικό καθεστώς της πόλης διέπεται από δύο διαφορετικά πλαίσια: το παλαιό σχέδιο του 1905, όπου η διάνοιξη δρόμων προϋποθέτει πράξεις αναλογισμού δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, και τις νεότερες επεκτάσεις μετά τον νόμο Τρίτση, όπου οι δρόμοι μπορούν να διανοιχθούν χωρίς πρόσθετες διαδικασίες πλην της αποζημίωσης για τυχόν επικείμενα. Παρ’ όλα αυτά, τμήματα δρόμων και στις δύο κατηγορίες παραμένουν αδιάνοικτα, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η προσβασιμότητα και η αξιοποίηση μεγάλου αριθμού ιδιοκτησιών.

Ο Βασίλης Τζαμουράνης ανέφερε ως χαρακτηριστικά παραδείγματα τις οδούς Σπετσών, Ύδρας, Ηπείρου και σημαντικά τμήματα οδών όπως η Θράκης, η Αθ. Διάκου, η Καποδιστρίου, η Χρυσοστόμου Σμύρνης και η Θεμιστοκλέους, αλλά και προβλήματα που εντοπίζονται σε δρόμους της Ανατολικής Παραλίας, της Κηπούπολης, της Παναγίτσας και σε σχεδόν ολόκληρη τη ζώνη δυτικά της Αρτέμιδος. Υπογράμμισε μάλιστα ότι σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί και κυρωθεί οι απαιτούμενες πράξεις αναλογισμού, κάνοντας ακόμη πιο αδικαιολόγητη τη μη διάνοιξή τους.

Στην τοποθέτησή του σημείωσε ότι η προώθηση των διανοίξεων θα βελτιώσει ουσιαστικά την κυκλοφορία, θα αυξήσει τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, θα επιτρέψει την αξιοποίηση αδρανών ιδιοκτησιών και θα οδηγήσει σε πλήρη εφαρμογή του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδιασμού. Επιπλέον, χαρακτήρισε αδιανόητο το γεγονός ότι 120 χρόνια μετά την έγκριση του σχεδίου του 1905 εξακολουθούν να υπάρχουν δρόμοι που παραμένουν κλειστοί, ενώ δεν υφίσταται ούτε χρονοδιάγραμμα για τις περιοχές που εντάχθηκαν στο σχέδιο μετά το 1989. Παράλληλα, επικαλούμενος τα στοιχεία της δημοτικής αρχής επεσήμανε ότι τα έσοδα του Δήμου έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια από δημοτικά τέλη, παλαιές κλήσεις και άλλες πηγές, θεωρώντας πως πρέπει να τα ανταποδώσει με έργα.

Κλείνοντας, ο κ. Τζαμουράνης κατέθεσε τρεις συγκεκριμένες προτάσεις: την πλήρη καταγραφή όλων των αδιάνοικτων τμημάτων του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, την αξιολόγηση της κρισιμότητας και της χρησιμότητας κάθε διάνοιξης σε συνδυασμό με το απαιτούμενο κόστος και τα ενδεχόμενα γραφειοκρατικά εμπόδια, και τέλος τον προγραμματισμό υλοποίησης των διανοίξεων με δέσμευση των απαραίτητων πιστώσεων στον προϋπολογισμό των επόμενων ετών. Όπως τόνισε, μόνο έτσι μπορεί ο Δήμος να επιτύχει μια στρατηγική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ενός ζητήματος που εδώ και δεκαετίες παραμένει σε εκκρεμότητα.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης σχολίασε πως κάποιες διαδικασίες δεν είναι τόσο εύκολες όπως περιγράφονται, υπενθυμίζοντας τις γραφειοκρατικές δυσκολίες που προκύπτουν. Ο ίδιος δεν διαφώνησε με τα οφέλη από τις διανοίξεις, ενημερώνοντας πως καθημερινά έρχονται αιτήματα πολιτών για το λόγο αυτό, τα οποία καταγράφονται ανάλογα με το σχέδιο που υπάγονται και τις ιδιαιτερότητές τους (κυρωμένες πράξεις αναλογισμού, επικείμενα, εισφορές σε γη και χρήμα). Ο κ. Κουτραφούρης συνέχισε λέγοντας πως γίνεται προτεραιοποίηση αφού πρώτα έχει ξεκαθαριστεί το πλαίσιο για το αν μπορούν τα συνεργεία να μπουν κάπου άμεσα, επικαλούμενος μελέτη του 2025 η οποία περιλαμβάνει μέρη της εισήγησης του κ. Τζαμουράνη, όπως αυτό δυτικά της Αρτέμιδος, μικρά τμήματα της Βασ. Όλγας, της Βασ. Σοφίας, της Θεμιστοκλέους κ.α.

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης “Καλαμάτα Μετά” Βασίλης Κανάκης αναφέρθηκε σε ένα παρεμφερές θέμα, εστιάζοντας σε δρόμους που έχουν διανοιχτεί μεν, δίχως όμως να έχουν γίνει ασφαλτοστρώσεις. Ο ίδιος μάλιστα, υπογράμμισε πως υπάρχουν αριθμοί πρωτοκόλλων ενδιαφερόμενων εδώ και χρόνια χωρίς κανένα αποτέλεσμα.

O επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρης Οικονομάκος επέκρινε το γεγονός ότι παρότι διανύουμε μια εποχή που κυριαρχούν η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, γίνεται ακόμα λόγος για σχέδιο του 1905 και για παρεμβάσεις που χρειάζονται ένα γραφειοκρατικό σύμπλεγμα για να πραγματοποιηθούν. Ο ίδιος εστίασε στην οδό Βαγγέλη Δράκου η οποία παρά τις εξαγγελίες δεν ανοίχτηκε, υπογραμμίζοντας πως ο εν λόγω δρόμος ευθύνεται για τις πλημμύρες στο 13ο Δημοτικό.

Ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος στάθηκε στις προβλέψεις που γίνονται αναφορικά με τα δίκτυα που περνάει η ΔΕΥΑΚ, ώστε να πέσει στο τέλος η άσφαλτος, αναλύοντας τις ανταποδοτικές ασφαλτοστρώσεις που έχουν γίνει στην πόλη από εταιρείες. Ο ίδιος, υπογράμμισε πως κάποιες από τις οδούς που αναφέρθηκαν στην εισήγηση θα διανοιχτούν από το νέο έτος, βάσει της σχετικής μελέτης που έχει γίνει, μεταξύ αυτών και η Βαγγέλη Δράκου, μετά την διαδικασία έκπτωσης του εργολάβου.