Κινητοποίηση ετοιμάζουν οι αγρότες της Μεσσηνίας

“Η συγκρότηση ενός ενιαίου μπλόκου σε επίπεδο νομού, ώστε η φωνή των αγροτών της Μεσσηνίας να ακουστεί πιο δυνατά και ξεκάθαρα από ποτέ”, είναι ο στόχος των Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων του νομού. Και τονίζουν πως “συσπειρωνόμαστε με την δράση των αγροτών σε όλη τη χώρα και δεν θα υποχωρήσουμε, αν δεν δικαιωθούμε”.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωση σημειώνεται ότι “στη 1/12/2025 πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας, στην οποία συμμετείχαν οι Σύλλογοι Μεσσήνης, Γαργαλιάνων, Χανδρινού και Μελιγαλά. Στη συζήτηση έγινε σαφές πως δεν θα κάνουμε πίσω, τα αιτήματα μας είναι δίκαια και πλέον παλεύουμε για την επιβίωσή μας, μας ξεκληρίζουν. Συσπειρωνόμαστε με την δράση των αγροτών σε όλη τη χώρα και δεν θα υποχωρήσουμε, αν δεν δικαιωθούμε. Οι Σύλλογοι συμφώνησαν πως ο κάθε σύλλογος θα προχωρήσει άμεσα στη δημιουργία προγραμματισμού δράσεων και του δικού του κατά τόπους μπλόκου, με στόχο το επόμενο διάστημα, τη συγκρότηση ενός ενιαίου μπλόκου σε επίπεδο νομού, ώστε η φωνή των αγροτών της Μεσσηνίας να ακουστεί πιο δυνατά και ξεκάθαρα από ποτέ. Δεν θα κάνουμε πίσω, δεν θα αφήσουμε τις καλλιέργειες μας, τα ζώα μας, τα χωριά μας”.

Καταλήγοντας, η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας επισημαίνει: “Θέλουμε και ζητάμε από τον λαό του νόμου, να στηρίξει τον αγώνα μας για επιβίωση, καθώς γνωρίζουμε πως η δικαίωσή μας θα ωφελήσει όλο το λαό. Όλοι οι αγρότες/αγρότισσες, οι κτηνοτρόφοι στα μπλόκα της αγροτιάς, στα μπλόκα της επιβίωσης”.