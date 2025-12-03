Περιφέρεια Πελοποννήσου: Έργα 63,8 εκ ευρώ για μεταλιγνιτική περίοδο - Ανάμεσά τους περιφερειακός Τρίπολης και κόμβος Μελιγαλά

Μια σημαντική εξέλιξη για την Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώθηκε την 1η Δεκεμβρίου, καθώς εγκρίθηκε η ένταξη έργων συνολικού προϋπολογισμού 63,8 εκατομμυρίων ευρώ στον Πυλώνα 3 του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Η έγκριση αφορά τους τέσσερις μεταλιγνιτικούς δήμους — Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας — και σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου για περιοχές που επί δεκαετίες σήκωσαν το βάρος της λιγνιτικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή περιφερειάρχη Πελοποννήσου Χρήστο Λαμπρόπουλο, η χθεσινή ημέρα ήταν «ιστορική», καθώς «αιτήματα δεκαετιών γίνονται πράξη», αποτέλεσμα συντονισμένης προσπάθειας για την υποβολή προτάσεων, την ωρίμανση μελετών και την εξασφάλιση χρηματοδότησης.

Όπως σημείωσε, η εξέλιξη «αποδεικνύει τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη μεθοδικότητα» που ακολουθείται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, υπό την καθοδήγηση του περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, με στόχο την αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών εργαλείων για παρεμβάσεις που θα αλλάξουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Τα έργα καλύπτουν κρίσιμους τομείς, όπως μεταφορές, εκπαίδευση, κοινωνική μέριμνα, ψηφιακό μετασχηματισμό και αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο περιφερειακός δρόμος της Τρίπολης, η παράκαμψη της Δημητσάνας και ο νέος κόμβος στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά, που αντιμετωπίζουν διαχρονικά προβλήματα πρόσβασης και οδικής ασφάλειας. Παράλληλα, προβλέπονται κοινωνικές υποδομές, όπως η δημιουργία ΚΔΑΠ για παιδιά στο φάσμα της νευροδιαφορετικότητας και του αυτισμού στη Μεγαλόπολη.

Τα έργα που χρηματοδοτούνται

Μεταφορές — Περιφερειακός δρόμος Τρίπολης

Προϋπολογισμός: 19.840.000 ευρώ

Εκπαίδευση — Δημιουργία ΚΔΑΠ για παιδιά στο φάσμα της νευροδιαφορετικότητας και του αυτισμού

Προϋπολογισμός: 15.000.000 ευρώ

Εκπαίδευση — Δημιουργία Γεωργικής Σχολής

Προϋπολογισμός: 6.000.000 ευρώ

Ψηφιακή αναβάθμιση — Ψηφιοποίηση υπηρεσιών Περιφέρειας Πελοποννήσου

Προϋπολογισμός: 2.460.000 ευρώ

Ψηφιακή αναβάθμιση — Ψηφιοποίηση αρχείων Περιφέρειας Πελοποννήσου

Προϋπολογισμός: 1.500.000 ευρώ

Μεταφορές — Παράκαμψη Δημητσάνας

Προϋπολογισμός: 7.000.000 ευρώ

Αστική ανάπλαση — Κεντρικό Διοικητήριο Περιφέρειας Πελοποννήσου

Προϋπολογισμός: 10.000.000 ευρώ

Μεταφορές — Κόμβος ΒΙΠΕ Μελιγαλά

Προϋπολογισμός: 2.000.000 ευρώ

Σύνολο χρηματοδότησης: 63.800.000 ευρώ