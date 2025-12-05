Συγκέντρωση αγροτών σήμερα στο σταθμό της Μεσσήνης

Αγροτικό συλλαλητήριο στον παλιό σταθμό του ΟΣΕ στη Μεσσήνη, οργανώνει ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος της πόλης, σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στις 10 το πρωί, μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης.

Καλεί “όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της περιοχής και όλο τον λαό να δώσουν μαζικά το «παρών», να υψώσουμε όλοι μαζί τη φωνή μας αποφασιστικά, να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα πως δεν είμαστε διατεθειμένοι να παραδοθούμε”. Και σημειώνει πως “ο αγώνας είναι δίκαιος, είναι αγώνας επιβίωσης. Αυτή είναι μόνο η αρχή. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Δεν υποχωρούμε. Θα παλέψουμε μέχρι τη δικαίωση”.

Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Μεσσήνης ενημερώνει ότι “πραγματοποίησε στις 3/12/2025 μια πολύ μαζική και αποφασιστική γενική συνέλευση. Η συμμετοχή και το πάθος των συναδέλφων έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως δεν αποδεχόμαστε άλλο τον εμπαιγμό – δεν κάνουμε βήμα πίσω, θα μείνουμε στον δρόμο όσο χρειαστεί – μέχρι να δικαιωθούμε”.

* Ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας δηλώνει ότι συμμετέχει στο σημερινό συλλαλητήριο της Μεσσήνης. Ενημερώνει πως από τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου συγκεντρώνει τρακτέρ στο Χανδρινού, για στήσιμο μπλόκου και σημειώνει: “Αγωνιζόμαστε δυνατά για την επιβίωσή μας, δεν υπάρχει πλέον άλλος δρόμος. Ούτε βήμα πίσω”.