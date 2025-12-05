Προγραμματική σύμβαση για έρευνα στην Τραχήλα

Προγραμματική σύμβαση με τίτλο “Τεχνικογεωλογική - γεωφυσική έρευνα οικιστικής περιοχής Τραχήλας”, υπέγραψε ο Δήμος Δυτικής Μάνης με την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ).

Οπως αναφέρεται, σκοπός της προγραμματικής σύμβασης είναι η από κοινού (Δήμος Δυτικής Μάνης και ΕΑΓΜΕ) διεξαγωγή μελέτης για τη διερεύνηση και οριοθέτηση κατά το δυνατόν των προβληματικών περιοχών λόγω εγκοίλων (σπηλαιώσεις), που είναι πιθανό να επεκτείνονται και στον υποθεμέλιο χώρο της πλησιέστερης προς την ακτογραμμή οικιστικής περιοχής του οικισμού Τραχήλας.

Τα αποτελέσματα της μελέτης που θα προκύψουν από την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης θα αξιοποιηθούν από το Δήμο Δυτικής Μάνης, προκειμένου να υλοποιηθούν μέτρα αντιμετώπισης και προστασίας των προβλημάτων περιοχών στον οικισμό Τραχήλας.

Η υλοποίηση του έργου αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης και θα ολοκληρωθεί σε 6 μήνες. Το έργο ολοκληρώνεται με την υποβολή σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή της προβλεπόμενης τεχνικής έκθεσης (με ένθετους τους χάρτες γεωλογικών συνθηκών και τεχνικογεωλογικών στοιχείων, πληροφόρησης και γεωφυσικών διασκοπήσεων) και την πιστοποίηση καλής εκτέλεσης από Επιτροπή που θα ορίσει ο Δήμος Δυτικής Μάνης, η οποία (πιστοποίηση) θα συνιστά και παραλαβή της.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προβλεπόμενων εργασιών της ΕΑΓΜΕ ανέρχεται στο ποσό 18.600 ευρώ με ΦΠΑ, με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί η προγραμματική σύμβαση από τον Δήμο Δυτικής Μάνης.

Η παρακολούθηση της υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης ανατίθεται στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, που είναι τριμελής και απαρτίζεται από δύο εκπροσώπους του Δήμου Δυτικής Μάνης και από έναν εκπρόσωπο της ΕΑΓΜΕ, με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται μετά από σχετική απόφαση των φορέων.

1) Από το Δήμο Δυτικής Μάνης ορίζονται: α) η Α. Νικητοπούλου (πολ. μηχανικός), ως πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή της τον Ευ. Πανταζή (τοπ. μηχανικό) και β) η Ιουλία Εξαρχουλέα (περιβαλλοντολόγος), με αναπληρώτριά της την Ανδριάνα Νικολούδη (γεωπόνο),

2) Από την ΕΑΓΜΕ ορίζεται η Χριστίνα Γαλλούση [γεωλόγος M.Sc. του Τμήματος Τεχνικής Γεωλογίας (ΤΕΓΕ)], με αναπληρωτή τον Δρ Λάζαρο Πολυμενάκο, γεωφυσικό του Τμήματος Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής (ΤΕΓ).