Σημείο αναφοράς στο Τορόντο το στολισμένο σπίτι ομογενών (βίντεο)

Για ακόμη μία χρονιά, η οικογένεια του Σταύρου και της Σοφίας Δαλακούρα άνοιξε το εντυπωσιακά στολισμένο σπίτι της στο Τορόντο και μίλησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» για την αγάπη της στα Χριστούγεννα, την ελληνική παράδοση και τη ζωή της ομογένειας στον Καναδά.

Ταυτόχρονα, μοιράστηκαν στιγμές, αναμνήσεις και ευχές από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

«Κάθε χρόνο αγοράζουμε καινούρια στολίδια. Δεν είναι όλα καινούρια, αλλά η σύζυγος αγαπάει πολύ τον στολισμό και κάθε χρόνο προσθέτει κάτι παραπάνω», ανέφερε ο Έλληνας ομογενής αναφορικά με τον στολισμό που ανανεώνεται κάθε χρόνο. Όσο για τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση του στολισμού, όπως είπαν στον Δημήτρη Κοτταρίδη, τον παρουσιαστή της εκπομπής, δεν είναι αμελητέος: «Χρειάζεται περίπου μιάμιση εβδομάδα για τον στολισμό, αλλά συνολικά με το στήσιμο και το μάζεμα μετά τις γιορτές, μας παίρνει σχεδόν δύο μήνες».