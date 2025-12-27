Συνεχίζεται η έκθεση «Χαίρει η φύσις όλη» στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

“Χαίρει κι ἡ φύσις όλη” είναι ο τίτλος της Χριστουγεννιάτικης έκθεσης των σπουδαστών του Εικαστικού Εργαστηρίου της "Φάρις" για το εκπαιδευτικό έτος 2025-2026.

Η έκθεση περιλαμβάνει μια πλούσια συλλογή από εικαστικά έργα ζωγραφικής, κεραμικής, χαρακτικής, σχεδίου, αγιογραφίας, κατασκευές και εικαστικές εγκαταστάσεις, που δημιουργήθηκαν από τους σπουδαστές του Εικαστικού Εργαστηρίου. Η έκθεση εκτός από την εορταστική ατμόσφαιρα που προσφέρει, αποκαλύπτει ένα μικρό μέρος της εικαστικής δημιουργίας του πρώτου τριμήνου της φετινής εκπαιδευτικής χρονιάς. Ο χώρος είναι επισκέψιμος έως τις 12/1, Δευτέρα έως και Παρασκευή (6 μ.μ. – 8 μ.μ.), εκτός αργιών. Είσοδος ελεύθερη.