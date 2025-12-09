Δημοτική Επιτροπή: “Πράσινο” για τα έργα στο Στάδιο

Με χρηματοδότηση 2 εκ. ευρώ, από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, πρόκειται να υλοποιηθεί το σημαντικό έργο βελτίωσης - αναβάθμισης υποδομών του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας, για να μπορεί να αγωνιστεί σε αυτό η ομάδα της ΠΑΕ Καλαμάτα, σε περίπτωση που ανέβει στη Superleague.

Χθες η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την υποβολή πρότασης του Δήμου στο ΠΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκειμένου να ενταχθούν σε αυτό αποκλειστικά οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση - αναβάθμιση υποδομών του Δημοτικού Σταδίου.

Στην εισήγηση του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου μίλησε για “άμεσες ενέργειες από τη δημοτική αρχή για να γίνει ένα πολύ σημαντικό έργο” και παρατήρησε ότι η πρόταση του Δήμου Καλαμάτας περιλαμβάνει δύο υποέργα: 1) Τη λειτουργική αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου, προϋπολογισμού 1.550.000 με ΦΠΑ. Περιλαμβάνονται: Κατασκευή κι εγκατάσταση νέου συστήματος φωτισμού του σταδίου. Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου που θα καλύπτει τμήμα της νότιας κερκίδας θεατών, που θα περιλαμβάνει και την μεταλλική βάση έδρασης των νέων δημοσιογραφικών θεωρείων. Κατασκευή κι εγκατάσταση νέων δημοσιογραφικών θεωρείων στη νότια κερκίδα. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω κατασκευές θα είναι πλήρως ανεξάρτητες στατικά από τις υπάρχουσες κατασκευές. 2) Προμήθεια κι εγκατάσταση λειτουργικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού 446.400 με ΦΠΑ. Περιλαμβάνονται: Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος καμερών (CCTV). Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων εισόδου θεατών (τουρνικέ), με ηλεκτρονικό έλεγχο εισιτηρίων. Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών περιβάλλοντος χώρου – περιφράξεις – καλύψεις.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός ανέφερε ότι Στάδιο δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, υπενθύμισε πως υπήρχε μελέτη για περισσότερες διαδρομές για τον στίβο και ρώτησε αν γίνεται κάποια άλλη παρέμβαση αναβάθμισης πέρα απ’ αυτή για τη Superleague.

Η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Ευγενία Κούβελα συμφώνησε ότι το Στάδιο θέλει βελτιώσεις και ανακατασκευή, όμως, παρατήρησε πως θέλει και 8 κουλουάρ για τον στίβο. Επισήμανε ότι “δεν είμαστε αντίθετοι. Η ομάδα της Καλαμάτας πάει πάρα πολύ καλά κι έχει μεγάλη πιθανότητα για άνοδο και θα ψηφίσουμε ναι”.

Ο αντιδήμαρχος Β. Παπαευσταθίου απάντησε ότι το στέγαστρο στη νότια κερκίδα δεν θα καλύπτει μόνο τους επισήμους, αλλά το 80% της κερκίδας και η αναβάθμιση του φωτισμού δεν θα ωφελήσει μόνο το ποδόσφαιρο.

Ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Φάβας είπε ότι η αναβάθμιση του φωτισμού θα ωφελήσει τον μαζικό αθλητισμό και τα “Παπαφλέσσεια”, υποστήριξε πως η ομάδα της Καλαμάτας διαφημίζει κάθε Σαββατοκύριακο την πόλη και με την άνοδο θα υπάρχουν περισσότερα έσοδα για την πόλη.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος είπε “μην πυροβολείτε τη «Μαύρη Θύελλα», ας την αγκαλιάσουμε”, δήλωσε πως “στηρίζουμε τον αθλητισμό, το 2020 αντικαταστήσαμε το ταρτάν και φτιάχνουμε το κλειστό προπονητήριο” και για το στέγαστρο στην κερκίδα ανέφερε ότι “είμαστε στον ήλιο στα «Παπαφλέσσεια»”.

Γ.Σ.